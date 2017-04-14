Слова
Дмитрий Песков
«Ничего оскорбительного сказано не было <...> Проявление мягкотелости чревато потом в будущем очень плачевными последствиями».
Пресс-секретарь президента считает правильным жесткий тон заместителя постпреда России в ООН, сказавшего британскому коллеге: «Не смей оскорблять Россию больше!» (ТАСС)
Майя Гришина
«Административную ответственность предлагается ввести за единичный случай, а уголовную – за организацию массового «мероприятия».
По словам секретаря Центризбиркома, в связи с отменой открепительных удостоверений будет предусмотрено наказание за неоднократное голосование. (ТАСС)
Дональд Трамп
«Все будет хорошо между Соединенными Штатами и Россией. В нужное время все придут в чувство, и настанет долговременный мир!»
Этот твит президента США получил от официального твиттера России @Russia лайк и два эмодзи: символ пацифизма и поднятый большой палец. («Ведомости»)