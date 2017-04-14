Статья опубликована в № 4302 от 14.04.2017 под заголовком: Слова

Дмитрий Песков

«Ничего оскорбительного сказано не было <...> Проявление мягкотелости чревато потом в будущем очень плачевными ­последствиями».

Пресс-секретарь президента считает правильным жесткий тон заместителя постпреда России в ООН, сказавшего британскому коллеге: «Не смей оскорблять Россию больше!» (ТАСС)

Майя Гришина

«Административную ответственность предлагается ввести за единичный случай, а уголовную – за организацию массового «мероприятия».

По словам секретаря Центризбиркома, в связи с отменой открепительных удостоверений будет предусмотрено наказание за неоднократное голосование. (ТАСС)

Дональд Трамп

«Все будет хорошо между Соединенными Штатами и Россией. В нужное время все придут в чувство, и настанет долговременный мир!»

Этот твит президента США получил от официального твиттера России @Russia лайк и два эмодзи: символ пацифизма и поднятый большой палец. («Ведомости»)