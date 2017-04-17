Статья опубликована в № 4304 от 18.04.2017 под заголовком: Цифры. Тенденции. События
Цифры. Тенденции. События
Бюджет по правилам
Новое бюджетное правило фактически уже действует, а формально может быть введено с 2018 г., заявил помощник президента Андрей Белоусов. Возможность увеличения цены отсечения для бюджетного правила с $40 за баррель не рассматривается, уверяет он. Интерфакс
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