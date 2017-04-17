Цифры. Тенденции. События

Бюджет по правилам

Новое бюджетное правило фактически уже действует, а формально может быть введено с 2018 г., заявил помощник президента Андрей Белоусов. Возможность увеличения цены отсечения для бюджетного правила с $40 за баррель не рассматривается, уверяет он. Интерфакс