Автострахование поумнеет

К 2020 г. использовать умное каско будут 3 млн водителей (сейчас их 35 000–55 000, полагают аналитики Национального агентства финансовых исследований (НАФИ). К концу этого года их будет 70 000–100 000, а основной рост ожидается после 2018 г., полагает партнер НАФИ Павел Самиев: его обеспечат системы «ЭРА Глонасс».

С этого года все продаваемые в России новые автомобили (порядка 1,5 млн в год – данные АЕБ) должны оснащаться навигационной системой «ЭРА Глонасс», напоминает Самиев. Ее будет «очень просто присоединять к страховым продуктам» и на добровольной основе использовать как устройства телематики (мониторинг стиля вождения), считает он: страховщику не нужно будет убеждать клиента установить такое устройство, чтобы получить скидку.

АО «Глонасс» планирует расширить функционал систем «ЭРА Глонасс», но не ранее 2018 г., говорит его представитель, сейчас основная задача – оснастить устройствами импортируемые автомобили и обеспечить бесперебойное реагирование при авариях. Устройства «ЭРА Глонасс» можно снабдить функциями, аналогичными устройствам телематики, но придется их существенно доработать, добавляет он.

«ЭРА Глонасс» создавалась по федеральной государственной программе для снижения смертности на дорогах, напоминает старший вице-президент по развитию телематики Meta System Алексей Шипулин: «Ее задача – зафиксировать факт ДТП и передать данные в центр экстренного реагирования». К страховщикам эта программа изначально отношения не имела, хотя сейчас обсуждается возможность использовать ее в ОСАГО – при оформлении европротокола. Предполагается, что страховщики при помощи систем «ЭРА Глонасс» смогут получать достоверную информацию о ДТП без участия сотрудников ГИБДД.

Задача телематики иная: не столько фиксация ДТП, сколько сбор данных о том, как человек ведет себя за рулем, продолжает Шипулин, и это услуга исключительно коммерческая – нельзя обязать потребителя устанавливать такие устройства. Коммерческая система позиционирования систем телематики может быть завязана на сотовый телефон, а они есть фактически у всех, говорит начальник управления регулирования связи и ИТ Федеральной антимонопольной службы Елена Заева, «так что конкуренция вполне ожидаема».

Страховая телематика не интегрируется с решениями а-ля «ЭРА Глонасс» – она интегрируется с решениями connected car, когда данные страховщикам поставляет сам автомобиль, а скрестить госпрограмму и коммерческий рынок – утопичная идея, рассуждает Шипулин. Он не видит предпосылок для роста доли умного страхования до 50%: продажи автомобилей падают, и «если мы достигнем доли 10%» (150 000 полисов для новых автомобилей. – «Ведомости»), то «это будет успех».

Использование предустановленных устройств даст толчок развитию рынка полисов каско с телематикой, говорит представитель «Альфастрахования». В других странах телематика используется в первую очередь в ОСАГО, добавляет он. Использование предустановленных устройств повысит привлекательность умного автострахования, им займутся все, уверен гендиректор ГСК «Югория» Алексей Охлопков, хотя устройства «ЭРА Глонасс» потребуется доработать. Рост доли умного страхования может произойти как за счет «ЭРА Глонасс», так и за счет мультивендорной платформы, которая будет использовать предустановленное изготовителем оборудование, добавляет представитель «Тинькофф страхования».