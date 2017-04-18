Статья опубликована в № 4305 от 19.04.2017 под заголовком: Слова

Сергей Миронов

«Мы считаем, что программа капремонта полностью провалена, и призываем премьер-министра принять меры, в том числе кадровые».

Лидер «Справедливой России» сообщил, что внес в Госдуму очередной законопроект, призванный исправить главные недостатки этой программы. («Ведомости»)

Алексей Навальный

«У кандидатов, которых Кремль хочет видеть на выборах, и бумагу нарезанную возьмут как подписи. Наши же будут смотреть под микроскопом».

Основатель Фонда борьбы с коррупцией заявил, что уже собрал более 300 000 подписей в поддержку выдвижения в президенты, но теперь хочет миллион. («Ведомости»)

Игорь Конашенков

«Город живет своей жизнью. Нет даже обращений с просьбой оказания помощи специфическими медикаментами, антидотами, дезактивантами».

По словам представителя Минобороны России, единственным доказательством применения химоружия в сирийском Хан-Шейхуне остаются два видеоролика. (ТАСС)