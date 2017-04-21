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На статью «Дипломатия внутрь» (№ 67 от 14.04.2017, стр. 01)

Только первые лица имеют право делать экстравагантные заявления и поступки в дипломатии. Причем жест должен быть очень хорошо продуман и отрепетирован. Штатные сотрудники МИДа не должны использоваться для таких перформансов, эффект не тот. Это как если бы во время переговоров клерк начал плеваться в другую сторону, а его директор делал вид, что это нормально. Это неадекватное поведение, которое не содержит никакого месседжа, кроме того, что данная сторона не умеет формулировать, продумывать и доносить свое сообщение эффективно.

А два раза подряд неадекватность проявлять нельзя – эффекта внезапности нет, никто не поверит, что это эмоции и ситуация критичная.

Александр Попов, Москва

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