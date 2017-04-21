IKEA вышла в сеть

Шведская IKEA сообщила о запуске интернет-магазина для жителей Москвы и области и ряда городов Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. В течение года сделать покупку в интернет-магазине ритейлера можно будет также в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Адыгее, Казани, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону и др. В интернет-магазине на начальном этапе представлено 4800 товарных позиций. Ведомости

РФПИ инвестирует

в здоровье Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) совместно с арабской Mubadala Development Company и другими ближневосточными фондами сообщил об инвестициях в создание онкологических центров в подмосковных Подольске и Балашихе. Ранее человек, знакомый с деталями сделки, сообщил, что РФПИ и партнеры вложат в проект около 1,6 млрд руб.; общая стоимость двух центров превышает 3,85 млрд руб., по данным правительства Московской области. Ведомости

Philip Morris снижает отгрузки

Один из крупнейших в мире производителей сигарет Philip Morris International (PMI) сообщил о сокращении в I квартале 2017 г. отгрузок в России на 16,7%, до 14,8 млрд сигарет. При этом, по оценке PMI, российский табачный рынок за этот же период снизился на 7,9% до 54,7 млрд сигарет из-за повышения цен вслед за ростом акцизов. Глобальные продажи сигарет, производимых PMI, упали на 11,5% до 173,6 млрд штук, табачных стиков – выросли в 10 раз до 4,4 млрд. Квартальная выручка PMI сократилась на 1,4% до $16,6 млрд. Интерфакс

Рубль подвел

Консолидированная выручка группы «Протек» в I квартале 2017 г. увеличилась на 26% год к году до 64,2 млрд руб., при этом прибыль сократилась на 44% до 6 млрд руб., отчиталась компания. Причина – укрепление рубля, поскольку многие активы у компании в валюте, пояснил президент «Протека» Вадим Музяев во время телеконференции. Ведомости

Unilever заработала на росте цен

Продажи производителя потребительских товаров повседневного спроса Unilever в I квартале 2017 г. выросли на 6,1% до 13,3 млрд евро, сообщила компания. Основные продажи выросли на 2,9% год к году за счет роста цен на 3%. При этом продажи на развивающихся рынках выросли на 6,1%, на развитых рынках – снизились на 1,5%. Прайм

Американцы разлюбили KitKat

Швейцарская Nestle (KitKat, Maggi, Nescafe и др.) заявила о стремлении достичь увеличения базовых продаж на 2–4% в 2017 г. после замедления роста в I квартале до 2,3%. Продажи компании упали из-за слабого спроса на фасованные продукты питания в Северной Америке и дефляции в Западной Европе. Продажи Nestle выросли до 21 млрд швейцарских франков ($21,06 млрд), не дотянув до прогноза аналитиков в 21,2 млрд франков. Интерфакс