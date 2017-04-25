Письмо

На статью « Конституция попала под снос» (№ 70 от 19.04.2017, стр. 01)

Независимый оценщик очень зависим от городских властей, которые ему будут платить. А оценка другого оценщика, которому заплатит собственник, властями признана не будет. Это уже проходили в Сочи, когда отнимали у людей собственность перед Олимпиадой. Почему новую квартиру выбирает город, а не собственник? Почему какой-то дядя должен решать, где жить моей семье? Что делать с ипотечными квартирами? Как решать вопрос с кредитами и залогами? Как право собственности на старые квартиры перейдет от владельцев к городу? Как возникнет право собственности на новые квартиры? И т. д., и т. п.

Пусть выкупают за живые деньги и по цене, которую определят собственники. Продав старую квартиру и получив деньги, собственник как-нибудь сам решит, что ему купить на свои деньги и где. Вот тут город может ему помочь с простым оформлением, переездом и прочими услугами по твердым расценкам.

Олег Гусев, Москва

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