Статья опубликована в № 4311 от 27.04.2017 под заголовком: Слова

Наталья Тимакова

«[Премьер] не придает особого значения данным соцопросов, особенно проведенных «Левада-центром» по вполне определенному политическому заказу».

Так пресс-секретарь Дмитрия Медведева прокомментировала итоги опроса, согласно которому 45% россиян выступают за отставку премьера. («Интерфакс»)

Дмитрий Песков

«Правительство несет на себе груз принятия многих решений <...> и определенная волатильность социологических данных может иметь место».

Пресс-секретарь президента заявил, что в Кремле всегда внимательно относятся к социологии, «но с известными допусками». («Интерфакс»)

Лев Гудков

«Исследование было проведено <...> за наш счет. Никто нам его не заказывал. Вот так реагировать – это довольно неумная позиция, как мне кажется».

Директор «Левада-центра» полагает, что представителям власти «лучше всего извиниться за лживое утверждение, что это политический заказ». («Фонтанка.ру»)