«Победа» думает, что есть на борту

Авиакомпания «Победа» рассматривает возможность продажи питания на рейсах: пассажир сможет выбрать блюда и оплатить их прямо на борту, сообщил гендиректор ЗАО «Аэромар» Владимир Джао. «Аэромар» обеспечивает авиакомпании едой на рейсах. Продажа еды обсуждалась с гендиректором «Победы» Андреем Калмыковым, говорит Джао: «Это позволит максимально удовлетворить потребности пассажиров и дать перевозчику дополнительные доходы». ТАСС

«Лукойл» увеличит дивиденды

Совет директоров «Лукойла» рекомендовал акционерам на годовом собрании одобрить дивиденды за 2016 г. в размере 195 руб. на акцию с учетом промежуточных дивидендов – в прошлом году было 177 руб., или на 10,2% меньше, сообщила компания. Реестр на получение дивидендов компании закрывается 10 июля. Годовое собрание акционеров «Лукойла» состоится 21 июня в Москве. Интерфакс

«ННК-актив» получил прибыль

«ННК-актив» (бывшая нефтяная компания «Альянс», входит в структуру Независимой нефтегазовой компании Эдуарда Худайнатова) сообщил, что в 2016 г. получил чистую прибыль по МСФО в 7,8 млрд руб., но курсовая разница принесла компании 10,1 млрд. В 2015 г. был убыток в 9,1 млрд, а курсовая разница дала убыток в 9,2 млрд руб. Выручка «ННК-актива» достигла 118,8 млрд руб. – на 3% больше, чем в 2015 г. Интерфакс

«Аэрофлот» не продает ни «Россию», ни «Шереметьево»

«Аэрофлот» получил предложение продать дочернюю авиакомпанию «Россия» за 1 руб., заявил гендиректор авиаперевозчика Виталий Савельев: «Было одно смешное предложение <...> кроме улыбки и смеха ничего не вызывает». Кто сделал это предложение, Савельев не сказал: «У авиакомпании «Россия» есть достойное место в группе «Аэрофлот». Мы ее не продаем – она нам приносит существенную часть пассажиропотока, 9 млн в прошлом году, в этом году будет больше». «Аэрофлот» также не планирует продавать долю в управляющей компании аэропорта «Шереметьево», сказал Савельев. Интерфакс

«Русснефть» выполнила требования пакта

«Русснефть» сообщила, что к середине апреля выполнила обязательства сократить добычу нефти по соглашению России и ОПЕК. По данным ЦДУ ТЭК, «Русснефть» снизила среднесуточную добычу на 560 т до 19 080 т, такой она и останется до конца действия соглашения. ТАСС