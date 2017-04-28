Всероссийский день жестянщика

Владельцы поврежденных в ДТП автомобилей не смогут выбирать между ремонтом и деньгами при возмещении ущерба по ОСАГО. Закон о натуральном возмещении сегодня вступил в силу

В пятницу вступает в силу обновленный закон об обязательном страховании автогражданской ответственности (ОСАГО). Ключевое нововведение – переход на натуральное возмещение по ОСАГО с некоторыми исключениями. Теперь в общем случае автомобили, попавшие в аварию по чужой вине, будут ремонтироваться страховщиками с использованием только новых деталей без каких-либо доплат автовладельца, если, конечно, размер ущерба укладывается в действующий лимит ОСАГО – 400 000 руб.

Без права на выбор

Как и прежде, после ДТП невиновный автовладелец должен обращаться за возмещением в страховую компанию, где приобрел ОСАГО (безальтернативное прямое возмещение убытков). Однако, если в ДТП пострадали люди, возмещение нужно требовать у страховщика виновника; если полиса у него не оказалось, компенсация выплачивается через Российский союз автостраховщиков (РСА).

Ранее автовладельцы после аварии имели право выбора – получить от страховщика деньги или поручить ему организацию ремонта машины (возмещение в натуре). Но не все страховые компании предлагали оба варианта возмещения. По статистике РСА, только 10% автовладельцев, попавших в аварию, восстанавливали авто с помощью страховщиков.

Теперь же страховщиков обязали ремонтировать поврежденный в ДТП автомобиль без доплаты автовладельца, используя при этом только новые запчасти.

По действовавшим до принятия закона правилам страховые компании с согласия клиента также могли починить машину, но стоимость ремонта рассчитывалась с учетом износа деталей, которые требуется заменить. А разницу со стоимостью новых запчастей, которые обычно используются при ремонте, и старых автовладелец компенсировал из своего кармана. Стоимость ремонта определялась по утвержденной ЦБ единой методике и справочникам стоимости запасных частей с коррекцией на износ. Теперь же в случае ремонта износ деталей учитываться не будет.

Впрочем, обновленный закон предусматривает ряд случаев, когда ущерб возмещается исключительно деньгами.

Если оценочная стоимость ремонта выше установленного законом лимита ОСАГО в 400 000 руб. (или предельной суммы по европротоколу) и автовладелец не соглашается доплатить разницу, а также при полной гибели машины, потерпевший получит максимальную выплату. Также денежные выплаты за ущерб автомобилю предусмотрены для инвалидов и в случае причинения тяжкого вреда здоровью (или смерти) потерпевшего. Как пояснил руководитель департамента страхового рынка ЦБ Игорь Жук, в последнем случае речь идет о денежной выплате за ущерб автомобилю (до 400 000 руб.), также потерпевший получит выплату за ущерб жизни и здоровью (максимум 0,5 млн руб.).

Но размер денежного возмещения по имуществу по-прежнему будет рассчитываться по стоимости изношенных деталей. По словам президента РСА Игоря Юргенса, разница в стоимости ремонта с использованием старых и новых запчастей может достигать 38%.

Правда, при ремонте автовладелец может и сам согласиться и на использование бывших в употреблении запчастей – например, если с получением новых возможны проблемы. «Это удобно для владельцев старых автомобилей, особенно японских, запчасти на которые уже не выпускают. Хуже, если бы такого выбора не было и пришлось бы искать замену среди новых неоригинальных аналогов», – рассуждает заместитель гендиректора СК «Альянс» Евгений Дубенский.

Кто ответит за ремонт

По новым правилам страховщик должен направить автовладельца ремонтировать машину на станцию техобслуживания (СТО), с которой заключен договор и которая расположена не далее 50 км от места ДТП или места жительства владельца машины.

Автовладелец также может предложить свою СТО, не из списка страховщика, но согласованную с ним. Страховая компания обязана рассмотреть такую просьбу клиента в течение 15 дней, но соглашаться не обязана, поясняет заместитель гендиректора «РЕСО-гарантии» Игорь Иванов.

По старинке Изменения в ОСАГО не коснулись ни основных условий страхования, ни процедуры оформления полиса, ни его цены. Как и прежде, стоимость ОСАГО рассчитывается по базовому тарифу (3432–4118 руб.) с поправками на регион, мощность двигателя, прошлые страховые случаи и т. д. Максимальное покрытие по «железу» – 400 000 руб., по жизни и здоровью людей – 500 000 руб.

По словам начальника управления методологии урегулирования убытков РСА Андрея Маклецова, если СТО удалена более чем на 50 км и не удалось договориться со страховщиком об ином месте ремонта, автовладелец может отказаться от ремонта и ему должны будут выплатить деньги. «Однако сумма к выплате будет определяться с учетом износа деталей», – напоминает он. Так что, прежде чем отказываться от ремонта, стоит хорошо подумать, предупреждает Юргенс.

Страховщика поставят на счетчик

Максимальный срок ремонта автомобиля по закону не может превышать 30 рабочих дней со дня предоставления его на станцию. За нарушение страховщик должен выплатить клиенту компенсацию за просрочку в 0,5% страхового возмещения в день. При многократном нарушении сроков ремонтных работ ЦБ может запретить страховщику на срок до года ремонтировать автомобили клиентов, оставив только возможность платить деньгами с учетом износа. «Применяя такие санкции, регулятор наказывает скорее клиентов страховой компании – они автоматически попадают в зону денежной компенсации», – отмечает вице-президент Ассоциации защиты страхователей Инна Жаврид.

Страховщики теперь отвечают и за качество ремонта. Гарантийный срок – шесть месяцев, а на кузовные работы и лакокрасочное покрытие – 12 месяцев. Если при выдаче автомобиля из ремонта или в течение гарантийного срока клиент обнаружит недостатки, он имеет право обратиться к страховщику, а тот обязан в течение пяти дней организовать осмотр автомобиля. Предельный срок повторного ремонта в поправках не установлен, говорит директор дирекции розничного бизнеса «Ингосстраха» Виталий Княгиничев, но предполагает, что он также не должен превышать 30 дней.

Чей полис в силе

Положения нового закона применяются к договорам, заключенным после 28 апреля, следует из него без уточнения, должны ли новые полисы быть у всех участников ДТП. Мнения по этому поводу участников рынка, регулятора, чиновников до последнего времени различались. Только в четверг, 27 апреля, ЦБ дал разъяснение участникам рынка. Из него следует, что для применения свежих норм закона новый полис должен иметь автовладелец, обратившийся за возмещением к своему страховщику. Если за страховкой нужно идти в компанию виновника ДТП, то новый полис должен быть именно у него.

После вступления закона в силу все полисы ОСАГО с неистекшим сроком страхования остаются действительными до указанной в них даты. Но при желании полис можно «обновить», расторгнув прежний договор и заключив новый. Правда, тут автовладелец потеряет как минимум 23% от стоимости старого полиса (расходы страховщика на ведение дел).