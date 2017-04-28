Статья опубликована в № 4312 от 28.04.2017 под заголовком: Знал бы прикуп

Валюта

Доллар 56,97

Падение цен на нефть марки Brent ниже отметки $51 за баррель сказалось на курсе рубля. Официальный курс доллара к рублю за неделю вырос на 55 коп. до 56,97 руб./$. Долларовые сбережения подорожали почти на 1%.