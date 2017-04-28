Производители не могут переехать

Малый бизнес столкнулся с трудностями при возвращении производства в США. Найти на родине специалистов и поставщиков, удовлетворяющих их требованиям, сложно

Компания GAM Enterprises из Иллинойса, производящая прецизионные детали для систем автоматизации, начала перенос производства из Германии назад в США еще три года назад, так как клиенты компании были недовольны долгими сроками и задержками поставок. Это помогло компании наладить бизнес на американском рынке. GAM удвоила число своих сотрудников до 30 и сейчас производит в США более половины своей продукции против 11% четыре года назад, рассказал президент GAM Крейг Ван ден Авонт.

Возвращение производства в США обошлось GAM почти в $4 млн, к тому же компании понадобилась техническая и финансовая помощь от властей штата и министерства торговли США. Впервые за свою 26-летнюю историю GAM наняла специалиста по подбору персонала, потому что не смогла самостоятельно найти оператора станка, знающего новую технологию мелкосерийного производства. Найденного в итоге специалиста пришлось еще несколько месяцев учить на рабочем месте.

С подобными препятствиями могут столкнуться и другие компании, думающие о возвращении производства в США, к которому их подталкивает президент Дональд Трамп и возможный ввод дополнительных налоговых сборов для импортеров. Ярлык «Сделано в США» может добавить престижа продукции малых предприятий, а перенос производства укрепит их связи с местными поставщиками и клиентами.

Однако малые предприятия сталкиваются с серьезными препятствиями. Обычно они стеснены в деньгах, не всегда могут найти специалистов и поставщиков, удовлетворяющих их требованиям, в США. Особенно остро эти проблемы ощущаются в отраслях, где местная экосистема, объединяющая производителей, поставщиков и квалифицированных специалистов, почти разрушена.