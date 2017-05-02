Обратная сила

За последние месяцы упоминаемость оппозиционера Алексея Навального в СМИ выросла почти в 5 раз, свидетельствуют предоставленные «Ведомостям» данные компании «Медиалогия». Если в декабре 2016 г., когда Навальный объявил о намерении выдвинуться в президенты, он упоминался 6908 раз, то в марте 2017 г. уже 32 207 раз. В апреле этот показатель снизился до 26 115 сообщений. По суммарной упоминаемости за март – апрель Навальный занял шестую строчку, уступив президентам России и США Владимиру Путину и Дональду Трампу, премьеру Дмитрию Медведеву, пресс-секретарю Путина Дмитрию Пескову и президенту Украины Петру Порошенко, но опередив мэра Москвы Сергея Собянина. Медиаиндекс оппозиционера (он рассчитывается с учетом позитивного или негативного контекста новостей) вырос с -40 078 в феврале до 48 387 в марте, а в апреле составил 10 874.

Мартовский прирост был достигнут за счет нейтральных сообщений: в феврале их было 3794, а в марте уже 20 590. Больше всего новостей о Навальном появилось за последние три месяца в федеральных интернет-СМИ (32 177), газеты и журналы отметились 629 сообщениями, телевидение – 1084. В регионах 25 480 сообщений появилось в интернете, 1074 – в газетах и журналах, 122 – на телевидении. К позитивным для Навального новостям эксперты, в частности, отнесли присуждение ему компенсации в ЕСПЧ, новости об открытии штабов, выход фильма о Медведеве «Он вам не Димон», антикоррупционные митинги 26 марта и падение рейтинга премьера. К негативным – подтверждение приговора по делу «Кировлеса», отказ Олегу Навальному в УДО, арест на 15 суток за акцию 26 марта, инциденты с обливанием зеленкой и видеоролик о сравнении Навального с Гитлером.

В штабе Навального есть ситуационный центр, который в ежедневном режиме мониторит новости и делает сводки упоминаемости и цитируемости, говорит руководитель штаба Леонид Волков: «Я доволен этими показателями, когда мы начинали, то ставили целью рост узнаваемости в том числе в рамках плана кампании – и это показывает, что он работает. Поддерживать медиаактивность мы будем, продолжая делать такие же яркие события». История с Гитлером – глупая ошибка Кремля, считает Волков: «Они вложили в продвижение много денег и получили кучу негатива, попав в молодежную аудиторию, которая понимает, что это чушь». Собеседник, близкий к администрации президента, уверяет, что внутриполитический блок Кремля не имеет отношения к этим роликам, по его словам, администрация пытается объяснить условным «помощникам» власти, что противоправные действия против оппозиционеров приводят только к их раскрутке.

Для Навального, учитывая контекст постоянной скандальности вокруг него и тип создаваемых им самим инфоповодов, нет никакой сложности в том, чтобы поддерживать достаточно высокий уровень упоминаемости в соцсетях и частично в СМИ, – «если только сам он не выключит в какой-то момент свою пиар-раскрутку», говорит бывший федеральный чиновник: «Другое дело – упоминаемость в традиционных СМИ. Здесь текущий рекордный уровень определяется тем, что Навального стали упоминать и оценивать традиционные топ-ньюсмейкеры, вплоть до премьер-министра. Именно они создавали Навальному не только основной поток упоминаний, но и таким образом одобряли возможность такого упоминания для многих СМИ».

Рабочей методики, которая позволила бы с высоким уровнем достоверности судить о тональности публикаций, нет, отмечает политолог Константин Костин, «можно посчитать только упоминаемость». Он согласен, что большое число скандалов привело к росту публикаций в СМИ и социальных медиа, но существенного изменения настроений не происходит: «Навальному удалось попасть в молодежную аудиторию, заинтересовать видеоблогеров, но в общем числе пользователей это не самый значительный сегмент. Конвертации медийности в политический рейтинг не происходит, это мода, а не политика». Навальному нужны более содержательные инфоповоды, считает Костин: «Его образ односторонний – это борьба с коррупцией. А эта тема среди интересов россиян не поднимается выше 5-го места».

У Навального медийная задача – быть вторым по известности российским политиком в мире, и он к ней идет – чтобы, к примеру, Трамп знал не только Путина, но и Навального, говорит политолог Михаил Виноградов: «В остальном же медиаактивность вряд ли самоцель – для него важно использовать эффект свежести, запроса на новые лица, нежели не исчезать из ежедневной повестки годами, теряя этот эффект новизны».

Узнаваемость Навального будет продолжать расти, считает эксперт Центра Карнеги Андрей Колесников: «Он находится под жутким прессом, а тот факт, что на него постоянно нападают, что его прессуют, сам по себе становится пиаром. Расследования и митинги также будут способствовать росту узнаваемости. Стратегически и тактически он выступает блестяще». Сможет ли дальше Навальный использовать себе на пользу черный пиар вроде роликов о Гитлере, будет зависеть от контрстратегии Кремля, полагает эксперт: «Ролик был неудачен, поскольку Гитлер – слишком серьезное сравнение, а лозунги Навального о визовом режиме со Средней Азией популярны среди россиян. Так что, если борьба будет вестись так же грубо, то он сможет этим продолжать пользоваться».

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