«Роснефть» готовится к аукциону на Эргинское месторождение

Аукцион на Эргинское месторождение состоится 12 июля, соответствующий приказ утвердили Роснедра, заявил министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской. Стартовый платеж составит 7,4 млрд руб., сказал он. «Роснефть» уже начала готовиться к участию в аукционе, сообщил источник в Роснедрах. Интерфакс

«Алросу» покинул вице-президент

Уволился вице-президент «Алросы» Ринат Гизатулин, заявила компания. Он курировал взаимодействие с органами госвласти, СМИ и деятельность, связанную с лицензированием. Ранее источники сообщали, что в «Алросу» в качестве советников нового президента Сергея Иванова пришли Динара Сулейманова и Владимир Козлов – бывшие топ-менеджеры «Согаза», который Иванов возглавлял в 2011–2016 гг. Интерфакс

В иске к «Системе» три эпизода

Убытки на 106,6 млрд руб., понесенные «Башнефтью» в результате действий АФК «Система» по реорганизации нефтяной компании в 2014 г., включают в себя 57,2 млрд руб. за лишение «Башнефти» акций «Система-инвеста» и косвенного владения акциями нескольких ключевых предприятий, 36,9 млрд руб. за передачу «Башнефти» долга «Система-инвеста» перед самой нефтяной компанией и 12,5 млрд руб. расходов на обязательный выкуп акций у миноритарных акционеров, не согласных с условиями реорганизации компании, сообщил знакомый с сутью иска человек. Интерфакс

UC Rusal для кредита на Тайшет нужно участие «Русгидро»

Синдикат из ВЭБа, Сбербанка и Газпромбанка готов дать кредит в $900 млн на строительство Тайшетского алюминиевого завода UC Rusal и Нижнебогучанской ГЭС, однако банки ставят условием выделения денег участие в проекте «Русгидро». Но та не хочет входить в непрофильные проекты, сообщил источник в одном из ведомств. «Такого условия нет», – опроверг представитель UC Rusal. Тайшетский завод находится в высокой степени готовности и в его реализации заинтересованы и банки, и сама «Русгидро», уверяет он. Интерфакс

Пассажиропоток «Храброво» может вырасти на 5%

Аэропорт «Храброво» (Калининград) в 2017 г. может увеличить пассажиропоток на 4–5%, сообщил его гендиректор Александр Корытный. В 2016 г. «Храброво» обслужило 1,6 млн человек. Таким образом, этот показатель может увеличиться до 1,65 млн человек. Интерфакс