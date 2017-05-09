Экспортеры нефти готовы продлить соглашение

ОПЕК и не входящие в картель нефтепроизводители, вероятно, продлят соглашение о сокращении добычи, которое истекает в июне, сообщили три представителя ОПЕК. При этом они сомневаются в том, что картель решит увеличить сокращение добычи нефти. ОПЕК и 11 государств, включая Россию, в декабре 2016 г. договорились снизить производство в первом полугодии суммарно на 1,8 млн барр. в сутки. Reuters

«Газпром» начал строить «Турецкий поток»

7 мая в Черном море у российского побережья началось строительство газопровода «Турецкий поток», сообщил «Газпром». Укладку ведет компания Allseas – подрядчик строительства обеих ниток морского участка газопровода. Интерфакс

Загорский трубный завод получил первый заказ «Газпрома»

«Газпром» заключает первый контракт на закупку труб большого диаметра (ТБД) у нового трубного производителя – Загорского трубного завода, который больше года боролся за право стать поставщиком монополии. «Газпром трансгаз Югорск» сообщил о покупке у Загорского трубного завода труб на 7,422 млрд руб. на условиях закупки у единственного поставщика. В 2017 г. будет поставлено 83 543 т труб. Пресс-служба завода дополняет, что всего завод заключает с «Газпромом» контракты на поставку 121 000 т ТБД на сумму 11 млрд руб. Интерфакс

ОВК продала 2,2% акций

Объединенная вагонная компания (ОВК) на вторичном размещении акций на Московской бирже продала 2,2% от увеличенного капитала на 1,9 млрд руб., сообщила компания. Сделка позволит привлечь дополнительный капитал для реализации стратегических проектов и оптимизации долговой нагрузки, отмечал ранее гендиректор ОВК Роман Савушкин. На конец 2016 г. долговая нагрузка компании была 7,3 EBITDA, общий долг – 102 млрд руб. Интерфакс, Ведомости

Oppenheimer собрал 2,5% акций «Новатэка»

Фонд Oppenheimer Developing Markets Fund, управляющий активами на сумму около $30 млрд, выделил три инвестиции, принесшие ему максимальную прибыль за последний квартал: это «Новатэк», Glencore и Prada S.p.A. По отчету фонда с декабря по февраль он увеличил свой пакет в «Новатэке» с 7,13 млн GDR, или 2,35% капитала, до 7,63 млн GDR. На начало марта Oppenheimer DMF владел 2,51% акций компании (стоимостью почти $1 млрд на тот момент). «Новатэк» показал хорошие квартальные результаты и подтвердил график и бюджет своего ключевого проекта – «Ямал СПГ», пишет фонд. Интерфакс