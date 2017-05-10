Цифра недели: 4566 домов

Жилищный фонд Москвы – 234 млн кв. м. Неудовлетворительное и ветхое техническое состояние (износ более 41%) имеют 49,1% многоквартирных и жилых домов. Они требуют принятия программных мер по обновлению (капитальному ремонту, модернизации), реконструкции или реновации, говорится в госпрограмме Москвы «Жилище» (принята в 2011 г.).

В конце 1990-х гг. был проведен анализ состояния примерно 10 000 пятиэтажек площадью 25,3 млн кв. м. По его результатам появилось постановление правительства Москвы (6 июля 1999 г.), которое предусматривало снос 1722 панельных пятиэтажных домов (6,3 млн кв. м, дома первого периода индустриального домостроения). Сначала город расселял дома с помощью инвесторов, а новое жилье предоставлялось по нормативу 18 кв. м на человека; если в квартире было прописано несколько семей, город давал по квартире на каждую семью. Бюджету программа стала в копеечку, зато жители были довольны. Позднее программа застопорилась из-за изменений Земельного кодекса, ужесточивших условия для инвесторов. Сейчас город завершает программу за свой счет.

В 2007 г. законом г. Москвы была утверждена программа капитального ремонта многоквартирных домов. За семь лет предполагалось отремонтировать 13 800 строений (117,5 млн кв. м). Однако на конец 2014 г. было отремонтировано всего 18,3 млн кв. м. Причины разные – от нехватки денег на старте программы до невозможности ремонта из-за нежелания отдельных жителей.

Сергей Собянин задумал разрешить проблему ветшающего жилья одним махом – принять закон, упрощающий процессы сноса и нового строительства, и загнать в программу все старые дома (около 8000). Но столкнулся с жестким сопротивлением жителей. После объявления программы у общества был запрос на диалог с властью, но отсутствие диалога и противоречивая информация со стороны мэрии породили тревогу, говорит политолог Дмитрий Орлов. Люди объединяются, чтобы защищать свои имущественные интересы.

Пришлось пойти на уступки. На прошлой неделе столичные власти опубликовали предварительный перечень пятиэтажек, попадающих в программу реновации. Список сильно сократили, в нем 4566 домов, в которых живет около 1 млн человек. Если большинство из них согласятся на снос, мэрии придется построить, по сути, целый город. Собянин обещает не затягивать программу и уложиться в 10–15 лет. Это возможно, если закон примут. Но пока жители против законопроекта, спикер Госдумы уже отложил его принятие на месяц. А если президент не подпишет законопроект?

Москва может продлить существующую сегодня программу сноса, дополнив ее новыми сериями обветшавших домов. Жители первых снесенных пятиэтажек в лучшем случае переедут в новые дома через 3–4 года (столько времени занимает строительство дома по существующим нормативам). Но массового волнового переселения не будет, не появится у города и большого количества участков, чтобы строить там большие объемы жилья. Тогда расселение хрущевок растянется на больший срок, чем лужковская программа. Судьба хрущевок зависит от того, удастся ли команде Собянина в течение месяца-полутора преодолеть глубочайший кризис доверия, который она сама и создала. В обратном случае выигравших в этом противостоянии не будет.