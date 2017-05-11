СКА подошел к арене

Правительство Петербурга выделило ООО «Хоккейный клуб «СКА» 3,3 га на пр-те Юрия Гагарина, участок 53, сообщает пресс-служба петербургской администрации. Участок предоставляется для строительства крытого спортивного комплекса площадью около 25 000 кв. м, сообщила пресс-служба комитета по инвестициям. По ее данным, комплекс будет состоять из двух ледовых арен (60 x 30 м) – с трибунами для 2000 зрителей и без трибун, спортивного и тренажерного залов, центра хоккейной подготовки, а также 25-метрового плавательного бассейна на четыре дорожки. Срок строительства комплекса – 3,5 года.

Представитель ХК СКА сообщил, что выделенный участок станет частью большого проекта по строительству новой домашней арены клуба, рассчитанной на 20 000 зрителей, ее планируется возвести на смежном участке. Проект находится в начальной стадии разработки, объем инвестиций и сроки строительства станут известны позднее, говорит представитель клуба. Проектирование и выбор подрядчика начнутся после того, как город предоставит клубу второй участок, уточнил представитель СКА.