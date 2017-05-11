Статья опубликована в № 4318 от 11.05.2017 под заголовком: СКА подошел к арене

СКА подошел к арене

Хоккейный клуб СКА получил участок под строительство спортивного комплекса. Это часть проекта, включающего домашнюю арену на 20 000 зрителей
Клуб построит арену на 20 000 зрителей
Клуб построит арену на 20 000 зрителей
Евгений Егоров / Ведомости

Правительство Петербурга выделило ООО «Хоккейный клуб «СКА» 3,3 га на пр-те Юрия Гагарина, участок 53, сообщает пресс-служба петербургской администрации. Участок предоставляется для строительства крытого спортивного комплекса площадью около 25 000 кв. м, сообщила пресс-служба комитета по инвестициям. По ее данным, комплекс будет состоять из двух ледовых арен (60 x 30 м) – с трибунами для 2000 зрителей и без трибун, спортивного и тренажерного залов, центра хоккейной подготовки, а также 25-метрового плавательного бассейна на четыре дорожки. Срок строительства комплекса – 3,5 года.

Представитель ХК СКА сообщил, что выделенный участок станет частью большого проекта по строительству новой домашней арены клуба, рассчитанной на 20 000 зрителей, ее планируется возвести на смежном участке. Проект находится в начальной стадии разработки, объем инвестиций и сроки строительства станут известны позднее, говорит представитель клуба. Проектирование и выбор подрядчика начнутся после того, как город предоставит клубу второй участок, уточнил представитель СКА.

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