В Москве пройдет выставка советского сюрреализма

В галерее «На Шаболовке» объединения «Выставочные залы Москвы» 26 мая откроется выставка-исследование «Сюрреализм в стране большевиков». Ее кураторы – Александра Селиванова и Надежда Плунгян. Выставка посвящена 90-летию ОБЭРИУ (Объединения реального искусства), возникшего в Ленинграде в 1927 г. «В юбилейный для объединения год выставка ставит вопрос о существовании в неофициальном советском искусстве, графическом дизайне и театре 1930–1940-х гг. языка, близкого европейскому сюрреализму», – сообщает сайт галереи. В экспозиции будет представлена скульптура, живопись, графика, фотографии московских и ленинградских художников, близких кругу ОБЭРИУ, учеников и единомышленников Филонова и Малевича, художников группы ОСТ. Помимо графики, живописи и фотографий будет показан контекст – книги, журналы, кино, существовавшие вне рамок соцреализма. Большая часть произведений – из частных собраний и архивов семей художников и крайне редко экспонируется. Выставка «Сюрреализм в стране большевиков» в галерее «На Шаболовке» продлится до 23 июля. Colta.ru

Дженнифер Лоуренс, Хавьер Бардем и Эд Харрис снимутся в «Маме» Даррена Аронофски

Студия Paramount Pictures показала первый постер фильма «Мама» Даррена Аронофски («Реквием по мечте», «Черный лебедь»), который выступает на этом проекте сценаристом, режиссером и продюсером. Художник Джеймс Джин изобразил на постере главную звезду фильма Дженнифер Лоуренс с вырванным из груди сердцем. Официального синопсиса у картины пока нет, но уже известно, что «Мама» расскажет о молодой паре, чьи отношения подвергаются проверке на прочность, когда к героям заявляются незваные гости, разрушающие их спокойную жизнь. Помимо Лоуренс в фильме сыграют Хавьер Бардем, Эд Харрис, Мишель Пфайффер и Донал Глисон. Премьера «Мамы» запланирована на 12 октября. The Hollywood Reporter (российское издание)