Цифры. Тенденции. События

Cбербанк повысил жалованье

Сбербанк в I квартале увеличил фонд оплаты труда на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. до 40,79 млрд руб. А среднесписочная численность персонала за тот же период сократилась на 3,7% до 251 882 человек. Таким образом, в I квартале 2017 г. каждый сотрудник получал в среднем по 54 000 руб. в месяц против 45 000 руб. в том же квартале 2016 г. Вознаграждение правлению составило 234 млн руб., что на 31% ниже, чем в в аналогичный период прошлого года. В конце марта правление насчитывало 10 человек, годом ранее – 11. Интерфакс