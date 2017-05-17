Статья опубликована в № 4322 от 17.05.2017 под заголовком: Цифры. Тенденции. События
Цифры. Тенденции. События
Cбербанк повысил жалованье
Сбербанк в I квартале увеличил фонд оплаты труда на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. до 40,79 млрд руб. А среднесписочная численность персонала за тот же период сократилась на 3,7% до 251 882 человек. Таким образом, в I квартале 2017 г. каждый сотрудник получал в среднем по 54 000 руб. в месяц против 45 000 руб. в том же квартале 2016 г. Вознаграждение правлению составило 234 млн руб., что на 31% ниже, чем в в аналогичный период прошлого года. В конце марта правление насчитывало 10 человек, годом ранее – 11. Интерфакс
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
- NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
- NEW подарки и скидки от наших партнеров