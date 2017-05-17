«Автобан» вошел в состав строителей четвертого участка ЦКАД
А. Гордеев / Ведомости
«Дочка» дорожно-строительной компании «Автобан» – «КСК 4» – стала совладельцем «Юго-восточной магистрали», которая намерена строить четвертый комплекс ЦКАД, следует из данных СПАРК. Пока ей принадлежит только 35% компании – долю продало «Новое качество дорог» (структура УК «Лидер»). Это техническая задержка, «Главная дорога» (также структура «Лидера»), которой, согласно СПАРК, пока принадлежит 25% компании, тоже выходит из проекта – УК «Лидер» не устроили условия, долгие переговоры не улучшили ситуацию, знает участник рынка и подтверждает еще один. Если «Лидер» действительно выйдет из консорциума, в нем останутся «КСК 4» (25% – у «Автобана», 75% – у Павла Антонова) и РФПИ с долей в 40%.