Дискуссия вокруг запрета никабов набирает оборот в регионах

Глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев тоже призывал к запрету ношения никаба в стране, следует из его интервью «Парламентской газете» в мае. «Буду обсуждать этот вопрос с представителями традиционного ислама и региональных властей», – говорил он. ДУМ поддержит предложение в том случае, если «официальными органами будет выявлена прямая связь ношения мусульманками никаба с ростом риска экстремизма», писал 24 мая зампред ДУМ РФ Ильдар Аляутдинов в своем Telegram-канале.