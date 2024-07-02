Дискуссия вокруг запрета никабов набирает оборот в регионах

Дискуссия вокруг запрета никабов набирает оборот в регионахРешение может вынести муфтият Дагестана
Муфтият Республики Дагестан (РД) вынесет решение по запрету никабов в республике, оно будет опубликовано в ближайшие дни. Об этом заявил 1 июля муфтий Дагестана Ахмад Абдулаев на публичной встрече главы республики Сергея Меликова с представителями институтов гражданского общества РД.
«Мы будем выносить фатву (религиозный призыв к мусульманам. – «Ведомости») о запрете никаба», – сказал Абдулаев на встрече. Муфтий также отметил, что готов встретить осуждение общественности из-за данного решения. «Истина одна будет. В Коране сказано: одна истина, остальное – заблуждение», – добавил он.
На прошлой неделе против ношения никабов выступал Меликов. «Эта одежда, несвойственная для кавказских народов, дает возможность за платками скрываться мужчинам, а женщинам проносить запрещенные предметы. С точки зрения террористической безопасности я тоже против», – сказал он на сессии народного собрания 25 июня. Впрочем, добавил он, «не никаб причина развития радикализма».
Затем Меликов высказывался мягче. В своем посте в Telegram-канале, говоря о том, что Дагестан подвергся травле из-за теракта, устроенного радикалами 23 июня, он написал следующее: «Нас обвиняют в радикализме, смешивают преступников со всеми верующими, усматривают признаки террора в никабах, дают публично неосторожные, я бы даже сказал, опасные комментарии».
Запретом одежды, скрывающей лицо, местные власти хотят продемонстрировать свою работу над борьбой с терроризмом, так как мероприятия правоохранительных органов остаются непубличными, считает политолог Александр Кынев. По его словам, причиной зарождения радикальных течений являются проблемы образования, работы социальных лифтов, трудоустройства молодежи и др. Запрет религиозной атрибутики ведет «скорее к их политизации», опасается он.
В конце мая глава Духовного управления мусульман (ДУМ) Татарстана Камиль Самигуллин назвал возможный запрет на ношение никаба «выпадом против мусульман и против культурного многообразия России», приводит его слова издание Islam Today. При этом «из-за соображений безопасности» поддерживает запрет никабов муфтий Волгоградской области Бата Кифах Мохамад, сообщил он региональному изданию V1.RU. «Девочки с закрытым лицом – это, извините, не вера», – сказал муфтий.
Возможный запрет никаба на федеральном уровне обсуждается с весны 2024 г. За запрет на ношение скрывающей лицо одежды из-за «высокого уровня террористических угроз» выступал вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди»). Депутат внес 28 мая в нижнюю палату законопроект, который даст право субъектам России и школам вводить запрет на ношение скрывающей лицо одежды.
Что такое никаб
Никаб – это женский головной убор, который полностью закрывает лицо и имеет тонкую прорезь для глаз. Никаб появился до возникновения ислама, но сейчас его носят исключительно мусульманки. При этом ислам предписывает женщинам скрывать тело, кроме лица и кистей рук – таким требованиям шариата соответствуют хиджабы.
Депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов раскритиковал в своем Telegram-канале законопроект от Даванкова, назвав хиджабы неотъемлемым атрибутом мусульманской религиозной одежды. «Никаб мы сами не одобряем, а что касается хиджаба – это религиозная обязанность мусульманки», – написал Делимханов. Даванков в ответ на критику Делимханова заявил, что законопроект направлен только на запрет никабов.
В июне депутаты Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев и Сергей Обухов также обещали внести законопроект, который предполагает введение административных штрафов до 30 000 руб. за ношение в общественных местах скрывающей лицо одежды. В думской базе его пока нет.
Глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев тоже призывал к запрету ношения никаба в стране, следует из его интервью «Парламентской газете» в мае. «Буду обсуждать этот вопрос с представителями традиционного ислама и региональных властей», – говорил он. ДУМ поддержит предложение в том случае, если «официальными органами будет выявлена прямая связь ношения мусульманками никаба с ростом риска экстремизма», писал 24 мая зампред ДУМ РФ Ильдар Аляутдинов в своем Telegram-канале.