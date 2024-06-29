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Бастрыкин поддержал запрет на ношение никабов

Ведомости

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин на Международном молодежном юридическом форуме в Санкт-Петербурге поддержал запрет ношения никабов. Видео выступления председателя СКР опубликовало РБК

Один из участников форума спросил о перспективах запрета никабов в России. По его словам, в странах Центральной Азии носить религиозную одежду с закрытым лицом запрещено, и те, кто не может носить ее там, переезжают в Россию и носят его здесь.

«Я с вами согласен, надо срочно все это запретить», – подчеркнул Бастрыкин.

Он добавил, что принятие закона, запрещающего никаб, является задачей Госдумы. Реагировать на теракты в Дагестане, захват заложников в СИЗО Ростова-на-Дону, совершаемые исламистами, необходимо срочно. Почему ношение закрытой религиозной одежды запрещено в других странах, а в России разрешено, неизвестно, отметил Бастрыкин.

20 мая глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте Валерий Фадеев призвал запретить в России ношение никабов – женского головного убора, который полностью закрывает лицо, за исключением глаз. Никаб появился еще в доисламские времена, но сейчас его носят исключительно мусульманки.

25 июня глава Дагестана Сергей Меликов выступил против ношения никабов из соображений безопасности.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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