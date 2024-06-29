Бастрыкин поддержал запрет на ношение никабов
Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин на Международном молодежном юридическом форуме в Санкт-Петербурге поддержал запрет ношения никабов. Видео выступления председателя СКР опубликовало РБК.
Один из участников форума спросил о перспективах запрета никабов в России. По его словам, в странах Центральной Азии носить религиозную одежду с закрытым лицом запрещено, и те, кто не может носить ее там, переезжают в Россию и носят его здесь.
«Я с вами согласен, надо срочно все это запретить», – подчеркнул Бастрыкин.
Он добавил, что принятие закона, запрещающего никаб, является задачей Госдумы. Реагировать на теракты в Дагестане, захват заложников в СИЗО Ростова-на-Дону, совершаемые исламистами, необходимо срочно. Почему ношение закрытой религиозной одежды запрещено в других странах, а в России разрешено, неизвестно, отметил Бастрыкин.
20 мая глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте Валерий Фадеев призвал запретить в России ношение никабов – женского головного убора, который полностью закрывает лицо, за исключением глаз. Никаб появился еще в доисламские времена, но сейчас его носят исключительно мусульманки.