Глава СПЧ Фадеев предложил запретить никабы в России
Глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте Валерий Фадеев призвал запретить ношение никабов в России. Это следует из его интервью «Парламентской газете».
«Я буду обсуждать этот вопрос с представителями традиционного ислама и региональных властей. Но предварительно обозначу свою позицию: считаю, что никабы в России должны быть запрещены», – приводит его слова издание.
Фадеев обратил внимание, что на данный момент даже в некоторых странах Центральной Азии запрещено ношение никабов, в то время как в России оно разрешено.
Никаб – это женский головной убор, который полностью закрывает лицо, за исключением глаз. Никаб появился еще в доисламские времена, но сейчас этот головной убор носят исключительно мусульмане.
В 2014 г. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал законным французский запрет на ношение никабов и другой мусульманской одежды, которая скрывает большую часть лица. Это решение суд принял по иску 24-летней гражданки Франции, которая утверждала, что запрет нарушает ее права на свободу религии и самовыражения. Страсбургский суд установил, что запрет не связан с религиозными аспектами ношения такой одежды – он связан с тем, что одежда закрывает лицо.
В 2017 г. нижняя палата Германии одобрила законопроект о запрете ношения на работе никабов и других аксессуаров, которые почти полностью закрывают лицо, для некоторых категорий госслужащих. Также в законопроекте содержится положение, обязывающее женщин открывать лицо во время проверок по установлению личности. Запрет на ношение никаба и другой одежды, полностью закрывающей лицо, действует и в других европейских странах.