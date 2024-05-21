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Глава СПЧ Фадеев предложил запретить никабы в России

Ведомости

Глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте Валерий Фадеев призвал запретить ношение никабов в России. Это следует из его интервью «Парламентской газете».

«Я буду обсуждать этот вопрос с представителями традиционного ислама и региональных властей. Но предварительно обозначу свою позицию: считаю, что никабы в России должны быть запрещены», – приводит его слова издание.

Фадеев обратил внимание, что на данный момент даже в некоторых странах Центральной Азии запрещено ношение никабов, в то время как в России оно разрешено.

Никаб – это женский головной убор, который полностью закрывает лицо, за исключением глаз. Никаб появился еще в доисламские времена, но сейчас этот головной убор носят исключительно мусульмане.

В 2014 г. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал законным французский запрет на ношение никабов и другой мусульманской одежды, которая скрывает большую часть лица. Это решение суд принял по иску 24-летней гражданки Франции, которая утверждала, что запрет нарушает ее права на свободу религии и самовыражения. Страсбургский суд установил, что запрет не связан с религиозными аспектами ношения такой одежды – он связан с тем, что одежда закрывает лицо.

В 2017 г. нижняя палата Германии одобрила законопроект о запрете ношения на работе никабов и других аксессуаров, которые почти полностью закрывают лицо, для некоторых категорий госслужащих. Также в законопроекте содержится положение, обязывающее женщин открывать лицо во время проверок по установлению личности. Запрет на ношение никаба и другой одежды, полностью закрывающей лицо, действует и в других европейских странах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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