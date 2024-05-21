Глава СПЧ Фадеев предложил запретить никабы в России

В 2014 г. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал законным французский запрет на ношение никабов и другой мусульманской одежды, которая скрывает большую часть лица. Это решение суд принял по иску 24-летней гражданки Франции, которая утверждала, что запрет нарушает ее права на свободу религии и самовыражения. Страсбургский суд установил, что запрет не связан с религиозными аспектами ношения такой одежды – он связан с тем, что одежда закрывает лицо.