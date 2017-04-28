Бундестаг принял законопроект о запрете госслужащим носить никабы на работе

Поздним вечером 27 апреля нижняя палата парламента Германии одобрила законопроект о запрете ношения на работе никабов и других аксессуаров, почти полностью закрывающих лицо, для некоторых категорий госслужащих. Как подчеркивает Deutsche Welle, запрет коснется только сотрудников госсектора. В частности, под него попадают военнослужащие и судьи. «Практика по прикрытию лица из религиозных или идеологических побуждений противоречит требованию нейтральности, которое должны соблюдать госслужащие», - говорится в заявлении правящей коалиции.

Также в законопроекте содержится положение, обязывающее женщин открывать лицо во время проверок по установлению личности.

Теперь законопроект перейдет в верхнюю палату, Бундесрат. Если он вступит в силу, Германия станет пятой европейской страной, которая ограничивает ношение паранжу или никабов, после Франции, Бельгии, Нидерландов и Болгарии. Работа над аналогичными законопроектами сейчас идет в Австрии и Норвегии. В Германии законопроект был подготовлен после того, как в декабре 2016 г. канцлер Ангела Меркель призвала запретить мусульманские покрывала, полностью закрывающие лицо, везде, где это возможно по закону. Ультраправые в Германии призывают полностью запретить ношение никабов в общественных местах.

Комментируя результаты голосования в Бундестаге, министр внутренних дел Томас де Мэзьер заявил, что в интеграции важно в том числе четко указать границы, где кончается толерантность принимающей страны к иным культурам.