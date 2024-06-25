Глава Дагестана выступил против ношения никаба
Глава Дагестана Сергей Меликов выступил против ношения никабов из соображений безопасности. Этот вопрос был поднят на сессии народного собрания республики.
«Эта одежда, несвойственная для кавказских народов, в том числе дает возможность за этими платками скрываться мужчинам, а женщинам за этими обширными балахонами проносить запрещенные предметы», – пояснил он (цитата по ТАСС).
Глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте Валерий Фадеев 20 мая в интервью «Парламентской газете» призвал запретить в России ношение никабов – женского головного убора, который полностью закрывает лицо, за исключением глаз. Никаб появился еще в доисламские времена, но сейчас его носят исключительно мусульманки.
24 мая заместитель председателя Духовного управления мусульман (ДУМ), муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов заявил, что ДУМ поддержит запрет никаба в России, если будет выявлена связь между его ношением и ростом угрозы экстремизма.