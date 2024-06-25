Глава Дагестана выступил против ношения никаба

Глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте Валерий Фадеев 20 мая в интервью «Парламентской газете» призвал запретить в России ношение никабов – женского головного убора, который полностью закрывает лицо, за исключением глаз. Никаб появился еще в доисламские времена, но сейчас его носят исключительно мусульманки.