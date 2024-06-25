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Глава Дагестана выступил против ношения никаба

Ведомости

Глава Дагестана Сергей Меликов выступил против ношения никабов из соображений безопасности. Этот вопрос был поднят на сессии народного собрания республики.

«Эта одежда, несвойственная для кавказских народов, в том числе дает возможность за этими платками скрываться мужчинам, а женщинам за этими обширными балахонами проносить запрещенные предметы», – пояснил он (цитата по ТАСС).

Глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте Валерий Фадеев 20 мая в интервью «Парламентской газете» призвал запретить в России ношение никабов – женского головного убора, который полностью закрывает лицо, за исключением глаз. Никаб появился еще в доисламские времена, но сейчас его носят исключительно мусульманки.

24 мая заместитель председателя Духовного управления мусульман (ДУМ), муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов заявил, что ДУМ поддержит запрет никаба в России, если будет выявлена связь между его ношением и ростом угрозы экстремизма.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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