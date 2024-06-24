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Wargonzo: один из террористов в Дагестане планировал скрыться в никабе

Ведомости

Один из исполнителей терактов в Дагестане, ликвидированный силовиками, планировал скрыться от преследования при помощи никаба, который был найден в его вещах при обыске. Об этом сообщает проект Wargonzo военкора Семена Пегова со ссылкой на собственные источники. 

«У одного из ликвидированных террористов – Даудова Далгата Магомедовича, 13.12.1981 года рождения – нашли никаб. По оперативным данным с помощью него он собирался сбежать после совершения теракта», – говорится в Telegram-канаде проекта.

По мнению канала, подобная находка свидетельствует о «трусливости» террориста, который собирался сбежать в никабе, оставив жену и двоих детей.

3 июня в Дербенте и Махачкале боевики обстреляли два православных храма, синагогу и пост ДПС. В результате погибли 20 человек, ранены – 46. Следственный комитет России днем 24 июня сообщил, что в ходе операции ликвидированы пять боевиков, их личности установлены. Возбуждены уголовные дела о теракте.

Власти сообщали, что среди погибших – 15 полицейских, которые противостояли террористам и защищали местных жителей, а также священник Николай Котельников и др.

21 мая глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев выступил за запрет ношения никабов из-за угрозы терроризма. Он обратил внимание, что даже в некоторых странах Центральной Азии запрещено ношение никабов, в то время как в России оно разрешено.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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