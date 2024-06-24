Wargonzo: один из террористов в Дагестане планировал скрыться в никабе

Один из исполнителей терактов в Дагестане, ликвидированный силовиками, планировал скрыться от преследования при помощи никаба, который был найден в его вещах при обыске. Об этом сообщает проект Wargonzo военкора Семена Пегова со ссылкой на собственные источники.