Wargonzo: один из террористов в Дагестане планировал скрыться в никабе
Один из исполнителей терактов в Дагестане, ликвидированный силовиками, планировал скрыться от преследования при помощи никаба, который был найден в его вещах при обыске. Об этом сообщает проект Wargonzo военкора Семена Пегова со ссылкой на собственные источники.
«У одного из ликвидированных террористов – Даудова Далгата Магомедовича, 13.12.1981 года рождения – нашли никаб. По оперативным данным с помощью него он собирался сбежать после совершения теракта», – говорится в Telegram-канаде проекта.
По мнению канала, подобная находка свидетельствует о «трусливости» террориста, который собирался сбежать в никабе, оставив жену и двоих детей.
3 июня в Дербенте и Махачкале боевики обстреляли два православных храма, синагогу и пост ДПС. В результате погибли 20 человек, ранены – 46. Следственный комитет России днем 24 июня сообщил, что в ходе операции ликвидированы пять боевиков, их личности установлены. Возбуждены уголовные дела о теракте.
Власти сообщали, что среди погибших – 15 полицейских, которые противостояли террористам и защищали местных жителей, а также священник Николай Котельников и др.
21 мая глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев выступил за запрет ношения никабов из-за угрозы терроризма. Он обратил внимание, что даже в некоторых странах Центральной Азии запрещено ношение никабов, в то время как в России оно разрешено.