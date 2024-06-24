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Меликов: глава Сергокалинского района Омаров освобожден от должности

Ведомости

Глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров, чьи родственники участвовали в терактах в республике, освобожден от должности, заявил глава региона Сергей Меликов.

«Что касается административных мер, он освобожден от должности, исключен из партии "Единая Россия"», – заявил он, отвечая на вопрос о текущем статусе Омарова (цитата по ТАСС).

24 июня пресс-служба регионального отделения «Единой России» сообщила, что Омаров был исключен из партии за дискредитирующие партию действия.

Вечером 23 июня в Дербенте и Махачкале неизвестные обстреляли два православных храма, синагогу и пост ДПС. В результате погибли 20 человек, ранены – 46. Следственный комитет России днем 24 июня сообщил, что в ходе операции ликвидированы пять боевиков, их личности установлены. По данным «Интерфакса», трое из них опознаны как сыновья и племянник Омарова. По информации ТАСС, напавшие на Махачкалу и Дербент являются приверженцами международной террористической организации.

24, 25 и 26 июня в Дагестане объявлены днями траура.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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