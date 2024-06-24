Меликов: глава Сергокалинского района Омаров освобожден от должности
Глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров, чьи родственники участвовали в терактах в республике, освобожден от должности, заявил глава региона Сергей Меликов.
«Что касается административных мер, он освобожден от должности, исключен из партии "Единая Россия"», – заявил он, отвечая на вопрос о текущем статусе Омарова (цитата по ТАСС).
24 июня пресс-служба регионального отделения «Единой России» сообщила, что Омаров был исключен из партии за дискредитирующие партию действия.
Вечером 23 июня в Дербенте и Махачкале неизвестные обстреляли два православных храма, синагогу и пост ДПС. В результате погибли 20 человек, ранены – 46. Следственный комитет России днем 24 июня сообщил, что в ходе операции ликвидированы пять боевиков, их личности установлены. По данным «Интерфакса», трое из них опознаны как сыновья и племянник Омарова. По информации ТАСС, напавшие на Махачкалу и Дербент являются приверженцами международной террористической организации.
24, 25 и 26 июня в Дагестане объявлены днями траура.