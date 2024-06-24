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Отца предполагаемых участников теракта в Дагестане исключили из «Единой России»

Ведомости

Глава Сергокалинского района Дагестана, секретарь местного отделения «Единой России» Магомед Омаров исключен из партии за дискредитирующие партию действия. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения «Единой России».

«Президиум регионального политсовета "Единой России" принял решение исключить главу Сергокалинского района, секретаря местного отделения Магомеда Омарова из партии», – сказано в сообщении.

Страница с информацией об Омарове также пропала с сайта партии. 

Глава Сергокалинского района был задержан 23 июня в связи с возможным участием его сыновей в теракте в Махачкале и Дербенте, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. В его доме провели обыски.

Вечером 23 июня неизвестные обстреляли в Дербенте и Махачкале два православных храма, синагогу и пост ДПС. В Дагестане ввели режим контртеррористической операции (КТО). СК завел дело о теракте. В результате нападений в Дербенте и Махачкале погибли более 15 полицейских, сообщил глава республики Сергей Меликов.

По состоянию на утро 24 июня активная фаза КТО завершена, продолжаются оперативные мероприятия и поиск пособников террористов. По информации НАК, ликвидированы пять боевиков: двое – в Дербенте, еще трое – в Махачкале. «РИА Новости» со ссылкой на силовые структуры пишет, что были уничтожены по меньшей мере шесть террористов. 24, 25 и 26 июня в Дагестане объявлены днями траура.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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