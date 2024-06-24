Отца предполагаемых участников теракта в Дагестане исключили из «Единой России»
Глава Сергокалинского района Дагестана, секретарь местного отделения «Единой России» Магомед Омаров исключен из партии за дискредитирующие партию действия. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения «Единой России».
«Президиум регионального политсовета "Единой России" принял решение исключить главу Сергокалинского района, секретаря местного отделения Магомеда Омарова из партии», – сказано в сообщении.
Страница с информацией об Омарове также пропала с сайта партии.
Глава Сергокалинского района был задержан 23 июня в связи с возможным участием его сыновей в теракте в Махачкале и Дербенте, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. В его доме провели обыски.
Вечером 23 июня неизвестные обстреляли в Дербенте и Махачкале два православных храма, синагогу и пост ДПС. В Дагестане ввели режим контртеррористической операции (КТО). СК завел дело о теракте. В результате нападений в Дербенте и Махачкале погибли более 15 полицейских, сообщил глава республики Сергей Меликов.
По состоянию на утро 24 июня активная фаза КТО завершена, продолжаются оперативные мероприятия и поиск пособников террористов. По информации НАК, ликвидированы пять боевиков: двое – в Дербенте, еще трое – в Махачкале. «РИА Новости» со ссылкой на силовые структуры пишет, что были уничтожены по меньшей мере шесть террористов. 24, 25 и 26 июня в Дагестане объявлены днями траура.