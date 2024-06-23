В Дагестане задержан глава Сергокалинского района Магомед Омаров
В Дагестане задержан глава Сергокалинского района Магомед Омаров, его допрашивают. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах.
По данным собеседника агентства, Омаров задержан в связи с участием его сыновей в теракте в Махачкале и Дербенте. В его доме проводятся обыски.
Вечером 23 июня Управление МВД по Республике Дагестан сообщило, что в Дербенте неизвестные обстреляли синагогу и церковь, также в Махачкале произошло вооруженное нападение на пост ДПС. По предварительным данным, убиты священник Николай, охранник церкви и шесть правоохранителей, еще 12 полицейских были ранены.
Муфтият Дагестана сообщил об увеличении числа погибших до девяти человек, семь из них – правоохранители. Еще 25 человек ранены.
Следственное управление СК России по республике возбудило уголовные дела по ст. 205 УК РФ (террористический акт) по фактам нападений.