МВД Дагестана сообщило об обстреле машины с полицейскими в селе Сергокалы
Неизвестные обстреляли машину с полицейскими в центре села Сергокалы в Дагестане, сообщает Telegram-канал «Криминальная хроника МВД Дагестана».
Предварительно, один полицейский ранен. Для выполнения боевого задания силовики направились на место происшествия.
Муфтият Дагестана сообщил об увеличении числа погибших до девяти человек, семь из них – правоохранители. Еще 25 человек ранены.
Вечером 23 июня Управление МВД по Республике Дагестан сообщило, что в Дербенте неизвестные обстреляли синагогу и церковь, также в Махачкале произошло вооруженное нападение на пост ДПС. По предварительным данным, убиты священник Николай, охранник церкви и шесть правоохранителей, еще 12 полицейских были ранены.
Следственное управление СК России по республике возбудило уголовные дела по ст. 205 УК РФ (террористический акт) по фактам нападений.