Муфтий Москвы допустил запрет никаба при выявлении связи с экстремизмом

20 мая в интервью «Парламентской газете» глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте Валерий Фадеев призвал запретить ношение никабов в России. Он обратил внимание, что даже в некоторых странах Центральной Азии запрещено ношение никабов, в то время как в России оно разрешено.