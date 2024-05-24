Муфтий Москвы допустил запрет никаба при выявлении связи с экстремизмом
Духовное управление мусульман (ДУМ) поддержит запрет никаба в России, если будет выявлена связь между его ношением и ростом риска экстремизма. Об этом заявил заместитель председателя ДУМ РФ, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов в своем Telegram-канале.
«Если официальными органами будет выявлена связь ношения никаба с ростом риска экстремизма и как итог запрет никаба послужит сохранению жизней наших граждан, то Духовное управление мусульман готово поддержать предложение В. Фадеева», – написал он.
Аляутдинов подчеркнул, что ДУМ не пропагандирует ношение никаба и открыто к диалогу. По его словам, опасения насчет возможного запрета были высказаны, чтобы не допустить раскола в обществе и антироссийской пропаганды со стороны западных стран.
20 мая в интервью «Парламентской газете» глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте Валерий Фадеев призвал запретить ношение никабов в России. Он обратил внимание, что даже в некоторых странах Центральной Азии запрещено ношение никабов, в то время как в России оно разрешено.
Комментируя предложение Фадеева, Аляутдинов заявил, что запрет может создать новые очаги напряженности в обществе. Кроме того, такая мера будет выглядеть как явный акт нарушения норм светского права и Конституции, добавил он.
Никаб – это женский головной убор, который полностью закрывает лицо, за исключением глаз. Никаб появился еще в доисламские времена, но сейчас этот головной убор носят исключительно мусульмане.