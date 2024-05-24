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Муфтий Москвы допустил запрет никаба при выявлении связи с экстремизмом

Ведомости

Духовное управление мусульман (ДУМ) поддержит запрет никаба в России, если будет выявлена связь между его ношением и ростом риска экстремизма. Об этом заявил заместитель председателя ДУМ РФ, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов в своем Telegram-канале.

«Если официальными органами будет выявлена связь ношения никаба с ростом риска экстремизма и как итог запрет никаба послужит сохранению жизней наших граждан, то Духовное управление мусульман готово поддержать предложение В. Фадеева», – написал он.

Аляутдинов подчеркнул, что ДУМ не пропагандирует ношение никаба и открыто к диалогу. По его словам, опасения насчет возможного запрета были высказаны, чтобы не допустить раскола в обществе и антироссийской пропаганды со стороны западных стран.

20 мая в интервью «Парламентской газете» глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте Валерий Фадеев призвал запретить ношение никабов в России. Он обратил внимание, что даже в некоторых странах Центральной Азии запрещено ношение никабов, в то время как в России оно разрешено.

Комментируя предложение Фадеева, Аляутдинов заявил, что запрет может создать новые очаги напряженности в обществе. Кроме того, такая мера будет выглядеть как явный акт нарушения норм светского права и Конституции, добавил он.

Никаб – это женский головной убор, который полностью закрывает лицо, за исключением глаз. Никаб появился еще в доисламские времена, но сейчас этот головной убор носят исключительно мусульмане.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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