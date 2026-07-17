Браконьеры возместят 50% ущерба за возвращенный в природу улов

Изменения планируется внести в закон о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов. Требование возмещать ущерб будет предъявляться не только добытчикам незаконного улова, но и тем, кто его принимал, обрабатывал, перегружал, транспортировал, хранил и производил из него продукцию. Авторы также предложили возвращать в среду обитания все живые водные биоресурсы вне зависимости от их вида. Если их состояние не позволяет этого сделать, они, а также произведенная из них рыбная продукция подлежат реализации или уничтожению.