Браконьеры возместят 50% ущерба за возвращенный в природу улов

Браконьеры возместят 50% ущерба за возвращенный в природу уловЭто создаст стимул для сохранения жизни незаконно добытым рыбе и животным
Если браконьер вернет в среду обитания незаконно добытые водные биологические ресурсы (это рыба, беспозвоночные и млекопитающие, водоросли и пр.), то он должен будет возместить вред в размере 50% от суммы ущерба, рассчитанной по утвержденным таксам или методикам. Законопроект, в котором содержится такое положение, поддержала правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Об этом «Ведомостям» сообщили два источника: один – близкий к комиссии по законопроектной деятельности, другой – в Белом доме. Инициативу разработали депутаты Госдумы Андрей Луговой, Сергей Леонов, Василина Кулиева, Владимир Сысоев и Дмитрий Новиков (все – ЛДПР).
Предложения и отзыв
Изменения планируется внести в закон о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов. Требование возмещать ущерб будет предъявляться не только добытчикам незаконного улова, но и тем, кто его принимал, обрабатывал, перегружал, транспортировал, хранил и производил из него продукцию. Авторы также предложили возвращать в среду обитания все живые водные биоресурсы вне зависимости от их вида. Если их состояние не позволяет этого сделать, они, а также произведенная из них рыбная продукция подлежат реализации или уничтожению.
В своем отзыве правительство отмечает, что действующее законодательство уже предусматривает возможность солидарной ответственности за совместно причиненный вред окружающей среде. Положение о возмещении вреда в размере 50% требует дополнительного обоснования, говорится там же. Замечания есть и к положениям об уничтожении изъятых биоресурсов. В законопроекте используются два термина – «уничтожение» и «незамедлительное уничтожение», хотя речь идет об одном и том же действии. Эту терминологию предлагается привести к единообразию.
Помимо этого необходимо уточнить, что требование об уничтожении касается только безвозмездно изъятых или конфискованных водных биоресурсов. В нынешней редакции оно может быть истолковано так, что обязательному уничтожению подлежат любые живые краснокнижные морские млекопитающие, если их состояние не позволяет сразу вернуть их в естественную среду. Это исключит возможность их лечения, реабилитации и временного содержания.
Правительство также считает избыточным наделять его полномочиями по утверждению порядка возвращения водных биоресурсов в среду обитания, а также правил реализации и уничтожения изъятых или конфискованных биоресурсов и продукции из них.
Расчет ущерба
Размер вреда, причиненного водным биоресурсам при незаконном вылове, рассчитывается по таксам, утвержденным правительством. Они устанавливают фиксированную сумму за один экземпляр независимо от его размера и веса, а для икры – за килограмм. Например, такса для белуги составляет 206 625 руб., для нерки – 11 575 руб. Ущерб от браконьерства в простейшем случае определяется умножением количества незаконно добытой рыбы на соответствующую таксу. Если вылов велся в запрещенный период или в запрещенном районе, размер ущерба увеличивается вдвое.
Для водных биоресурсов, занесенных в Красную книгу России, действуют отдельные таксы. Например, за азовскую белугу – 826 500 руб., на балтийского осетра – 641 824 руб. При расчете могут применяться дополнительные повышающие коэффициенты – например, если нарушение совершено на особо охраняемой природной территории или незаконно добыта самка с икрой.
Если нарушение законодательства о рыболовстве или об охране окружающей среды привело к гибели водных биоресурсов, сокращению нерестилищ, ухудшению условий их обитания и воспроизводства либо другим негативным последствиям, размер вреда определяется по методике Минсельхоза. При расчете, в частности, учитывается не только вред от непосредственной гибели водных биоресурсов, но и ущерб от утраты их потомства, потери прироста вследствие гибели кормовых организмов, ухудшения условий обитания и воспроизводства, а также затраты на восстановление водных биоресурсов и среды их обитания.
Что говорят эксперты
На практике механизм возврата в среду обитания живых биоресурсов фактически не работает, сказал управляющий партнер Zharov Group Евгений Жаров. По его мнению, возмещение вреда в размере 50% от расчетной суммы создаст стимул для сохранения жизни биоресурсам и одновременно обеспечит соразмерную ответственность нарушителя.
Наибольшему риску из-за сокращения популяции подвержены такие краснокнижные рыбы, как таймень и все виды осетровых, перечисляет председатель Национального комитета Десятилетия ООН по восстановлению экосистем Елена Шаройкина. Мясо и икра этих рыб являются редкими и ценными деликатесами, что обуславливает интерес к ним браконьеров, отметила она.
Положительный отзыв правительства дает зеленый свет законопроекту для принятия в первом чтении, сказал «Ведомостям» эксперт по Госдуме Павел Склянчук. Но замечания могут затормозить его доработку, добавил он.
«Ведомости» направили запрос в Минприроды, чтобы узнать позицию ведомства по этому законопроекту.