Следить за браконьерами будут беспилотники

Минпромторг предложил внести изменения в нормативные правовые акты Роспотребнадзора и Росприроднадзора для использования беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в борьбе с браконьерами. С поручением предоставить варианты изменения законодательства министр промышленности и торговли Антон Алиханов обратился к АНО «Федеральный центр беспилотных авиационных систем» (ФЦ БАС), рассказал «Ведомостям» источник, близкий к Минпромторгу. Эту информацию подтвердил и второй собеседник, близкий к этому министерству.