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Следить за браконьерами будут беспилотники

Для этого Минпромторг предложил расширить полномочия Роспотребнадзора и Росприроднадзора
Анна Устинова
Виталий Аньков / РИА Новости
Виталий Аньков / РИА Новости

Минпромторг предложил внести изменения в нормативные правовые акты Роспотребнадзора и Росприроднадзора для использования беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в борьбе с браконьерами. С поручением предоставить варианты изменения законодательства министр промышленности и торговли Антон Алиханов обратился к АНО «Федеральный центр беспилотных авиационных систем» (ФЦ БАС), рассказал «Ведомостям» источник, близкий к Минпромторгу. Эту информацию подтвердил и второй собеседник, близкий к этому министерству.

Представитель Минпромторга сообщил «Ведомостям», что пока по инициативе «подробностей нет». «Ведомости» направили запрос в Росприроднадзор, Роспотребнадзор и в ФЦ БАС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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