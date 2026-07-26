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Итоги торгов на Мосбирже с 20 по 24 июля

Сюрприз от ЦБ и геополитические надежды наконец оживили покупателей
Андрей Шведов
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Главный бенчмарк российского фондового рынка за неделю с 20 по 24 июля увеличился на 10,58% до 2165,54 пункта. Его долларовый аналог индекс РТС прибавил 11,1% и составил 874,26 пункта.

Лидерами роста стали бумаги «Русагро» (+74,6%), «Полюса» (+34%), Positive Technologies (+25,6%), обыкновенные акции «Татнефти» (+23,8%) и бумаги En+ Group (+23,3%). В аутсайдерах оказались бумаги Ozon (-5,1%).

Курс юаня на Московской бирже за пять торговых дней снизился на 0,8% (-9 коп.) до 11,48 руб. Курс доллара США на понедельник Банк России установил на отметке 78 руб. (-37 коп.) на основе данных на биржевом и внебиржевом рынках. Официальный курс евро составил 88,89 руб. (-1 руб.). Стоимость сентябрьского фьючерса на нефть марки Brent увеличилась на 9,9% до $96,8/барр. Сентябрьский фьючерс на нефть WTI подорожал на 4,1% до $85,2/барр.

Покупатели наконец оживились и смогли оторвать индекс Мосбиржи от многолетних минимумов и поднять выше 2100 пунктов, рассказывает эксперт по фондовому рынку БКС Андрей Смирнов. Приятным сюрпризом стало решение Банка России по ключевой ставке – снижение на 25 б. п. до 14% годовых, хотя рынок ожидал монетарной паузы, указывает он. Росту риск-аппетита также способствовали геополитические надежды в свете встречи главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио и подъем котировок нефти из-за нового витка ближневосточной эскалации, перечисляет эксперт.

В краткосрочной перспективе, если не появится выраженного негатива, индекс Мосбиржи может тестировать значения выше 2200 пунктов, а ближайшая поддержка расположена у 2100 пунктов, отмечает Смирнов. Его прогноз по курсу юаня на неделю – 11,3–11,6 руб., по курсу доллара – 77–79 руб.

Рубль остается стабильным, слабо реагируя на приближение июльского налогового периода, указывает эксперт. С одной стороны, может сказываться сезонное повышение спроса на валюту со стороны импортеров и граждан, выезжающих за рубеж, рассуждает он. С другой – снижение притока экспортной выручки: в курс сейчас могут транслироваться цены начала лета, когда они пошли вниз, допустил Смирнов. А вот текущий рост нефтяных котировок пока что может поддерживать рубль лишь спекулятивно, подчеркнул он. Решение ЦБ по ставке усилит системное давление на рубль, резюмировал эксперт.

На новой неделе ожидается выход полугодовых финансовых отчетностей Positive Technologies, Сбербанка, «Яндекса», «Юнипро», Дом.РФ и других компаний. «Норникель», «Всеинструменты.ру», ТГК-1, «Мать и дитя» раскроют операционные результаты за первое полугодие 2026 г. На внешних рынках ключевым событием станет заседание ФРС США 29 июля. На следующий день выйдет предварительная оценка ВВП Штатов за II квартал, в пятницу – июльские индексы деловой активности PMI в КНР.

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