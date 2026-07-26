Итоги торгов на Мосбирже с 20 по 24 июля

Рубль остается стабильным, слабо реагируя на приближение июльского налогового периода, указывает эксперт. С одной стороны, может сказываться сезонное повышение спроса на валюту со стороны импортеров и граждан, выезжающих за рубеж, рассуждает он. С другой – снижение притока экспортной выручки: в курс сейчас могут транслироваться цены начала лета, когда они пошли вниз, допустил Смирнов. А вот текущий рост нефтяных котировок пока что может поддерживать рубль лишь спекулятивно, подчеркнул он. Решение ЦБ по ставке усилит системное давление на рубль, резюмировал эксперт.