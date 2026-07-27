Итоги торгов на Мосбирже 27 июля

Итоги торгов на Мосбирже 27 июляРыночный сантимент поддержали геополитические надежды и снижение Центробанком ключевой ставки
Главный бенчмарк российского фондового рынка по итогам основной сессии в понедельник, 27 июля, поднялся на 2,37% до 2216,92 пункта. Его долларовый аналог индекс РТС увеличился на 2,39% и составил 895,16 пункта.
Лидерами роста стали бумаги Ozon (+9,29%), «Полюса» (+8,46%), ММК (+7,92%), Совкомбанка (+7,52%) и Positive Technologies (+6,7%). В аутсайдерах оказались бумаги «Роснефти» (-3,04%), обыкновенные и привилегированные акции «Татнефти» (-2,75 и -1,67% соответственно), обыкновенные акции «Новатэка» (-1,4%) и ВТБ (-1,25%).
Курс юаня на Московской бирже снизился на 0,2% (-2 коп.) до 11,55 руб. Курс доллара США Банк России установил на отметке 78,02 руб. (-1 коп.). Официальный курс евро составил 88,76 руб. (-13 коп.). Цена октябрьского фьючерса на нефть марки Brent снизилась на 5,88% до $86,27/барр. Сентябрьский фьючерс на нефть WTI подешевел на 6,89% до $83,22/барр.
Индекс Мосбиржи начал неделю бодрым ростом, без особого труда пробив сопротивление у 2200 пунктов. Геополитические надежды и неожиданное снижение Центробанком ключевой ставки до 14% с 14,25% (консенсус был за сохранение ставки) поддержали рыночный сантимент, говорит эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Андрей Смирнов. По сообщениям СМИ, Турция выразила готовность организовать новую встречу по украинскому урегулированию в Стамбуле, если стороны подтвердят готовность вернуться за стол переговоров.
Ослабление опасений в связи с ситуацией на Ближнем Востоке поддержало риск-аппетит на мировых рынках. При этом ценовая конъюнктура в нефти заметно ухудшилась за выходные – США и Иран приостановили взаимные атаки на период пребывания переговорной делегации из Омана в Тегеране.
В Китае настроения на рынке поддержал дебют производителя микросхем CXMT на Шанхайской бирже. На американском рынке чуть более сдержанные настроения – 29 июля состоится заседание Федеральной резервной системы, рынкам будут важны комментарии руководства регулятора.
28 июля в США выйдет месячный индекс доверия потребителей CB (Conference Board) – показатель, который измеряет уровень оптимизма или пессимизма граждан по поводу текущего и будущего состояния экономики США. На российском рынке ВТБ опубликует полугодовые финансовые результаты по МСФО, «Эсэфай» – по РСБУ. «Всеинструменты.ру» и ТГК также представят операционные результаты за шесть месяцев. Кроме того, в этот день Банк России опубликует комментарий «Инфляционные ожидания и потребительские настроения».
Курс рубля пока сохраняет стабильность, но вряд ли это надолго, считает эксперт. Налоговый период, сдерживающий его от ослабления, подходит к концу, и уже на этой неделе дополнительное предложение иностранной валюты уйдет. Также он отметил, что пятничное решение ЦБ о снижении ключевой ставки будет усиливать давление на нацвалюту. К негативным факторам Смирнов также отнес трансляцию в курс более низких июньских цен на нефть, восстановление импорта и сезон отпусков. Прогноз по индексу Мосбиржи на 28 июля – 2125–2255 пунктов, говорит он. В то же время курс нацвалюты к доллару Смирнов прогнозирует на уровне 77–79 руб., к юаню – 11,4–11,7 руб.