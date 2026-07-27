Итоги торгов на Мосбирже 27 июля

Курс рубля пока сохраняет стабильность, но вряд ли это надолго, считает эксперт. Налоговый период, сдерживающий его от ослабления, подходит к концу, и уже на этой неделе дополнительное предложение иностранной валюты уйдет. Также он отметил, что пятничное решение ЦБ о снижении ключевой ставки будет усиливать давление на нацвалюту. К негативным факторам Смирнов также отнес трансляцию в курс более низких июньских цен на нефть, восстановление импорта и сезон отпусков. Прогноз по индексу Мосбиржи на 28 июля – 2125–2255 пунктов, говорит он. В то же время курс нацвалюты к доллару Смирнов прогнозирует на уровне 77–79 руб., к юаню – 11,4–11,7 руб.