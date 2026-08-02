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Главная / Инвестиции /

Юань обновил трехлетний максимум по отношению к доллару

Эксперты ждут продолжения тренда
Анастасия Брянцева
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

В пятницу, 31 июля, курс юаня к доллару вырос на 0,1% до 6,75 юаня/$, обновив максимум за три года. Этому способствовали ослабление доллара и рекордный профицит торгового баланса Китая. При этом Народный банк Китая (НБК) в тот же день установил фиксированный курс на уровне ниже ожидавшегося – 6,7892 юаня/$ против 6,7899 юаня/$ днем ранее. Регулятор посылает самый сильный сигнал на сегодняшний день против стремительного роста курса юаня, отметил старший стратег по рынкам Азиатско-Тихоокеанского региона в BNY Ви Кун Чон, чьи слова приводит Bloomberg.

К рублю юань тоже укрепляется: на Мосбирже курс растет уже неделю – с 24 по 31 июля он вырос на 2,4% с 11,47 до 11,76 руб.

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