Инструкторам по адаптивной физкультуре планируют платить за работу в селах

При этом потребность в квалифицированных работниках в сфере адаптивной физкультуры в последние годы выросла, сказал депутат. Комплексная физическая реабилитация требуется, в частности, участникам спецоперации – для них занятия адаптивной физкультурой становятся важным элементом восстановления после травм и помогают вернуться к полноценной жизни. В России уже создано 20 команд по следж-хоккею для ветеранов боевых действий и есть тенденция к росту этого направления, отметила президент АНО по развитию адаптивных видов спорта «Больше чем спорт» Наталья Шмонина.