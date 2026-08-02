Инструкторам по адаптивной физкультуре планируют платить за работу в селах

Инструкторам по адаптивной физкультуре планируют платить за работу в селахЕдиновременные выплаты нужны для преодоления дефицита кадров, считают эксперты
Министерство спорта РФ предложило расширить перечень должностей, которые дают россиянам право на единовременную компенсационную выплату при переезде на работу в малый населенный пункт. Это следует из размещенного на портале проектов нормативных правовых актов приказа министерства. В список, в частности, планируется включить инструкторов и инструкторов-методистов по адаптивной физической культуре.
В случае вступления документа в силу единовременные компенсационные выплаты сотрудникам будут предоставляться в рамках программы «Земский тренер». Она предполагает софинансирование из федерального бюджета расходов регионов на привлечение квалифицированных специалистов. В пилотном режиме программа стартовала в 2025 г. в 26 субъектах РФ, а в 2026 г. ее расширили на все регионы страны. Внедрение «Земского тренера» позволит заполнять порядка 900 вакантных должностей в России ежегодно, говорится на сайте Минспорта.
Участником программы может стать любой гражданин России с высшим или средним профессиональным образованием в области физкультуры и спорта, который планирует переехать на работу в малый населенный пункт. Согласно положениям программы, проживать в таком месте должно не более 50 000 человек. Текущий перечень должностей, позволяющих получить выплату, Минспорт утвердил в сентябре 2025 г. Среди упомянутых в нем профессий – тренер-преподаватель, фитнес-тренер, инструктор по плаванию и др.
Размер единовременной компенсационной выплаты в новых субъектах РФ и в регионах Дальневосточного федерального округа (Бурятия, Якутия и др.) составляет 2 млн руб. С 2027 г. такой же размер субсидий предусмотрен для участников программы из приграничных Белгородской, Брянской и Курской областей. В других регионах работники могут единовременно получить только 1 млн руб., следует из описания программы «Земский тренер».
Сегодня в муниципалитетах с населением до 50 000 человек ощущается нехватка кадров в сфере адаптивной физкультуры, отметил зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре Амир Хамитов («Новые люди»). Такие специалисты необходимы не только спортивным школам и физкультурно-оздоровительным комплексам, но и учреждениям, которые занимаются социальной адаптацией и реабилитацией людей с ограниченными возможностями здоровья, объяснил он.
При этом потребность в квалифицированных работниках в сфере адаптивной физкультуры в последние годы выросла, сказал депутат. Комплексная физическая реабилитация требуется, в частности, участникам спецоперации – для них занятия адаптивной физкультурой становятся важным элементом восстановления после травм и помогают вернуться к полноценной жизни. В России уже создано 20 команд по следж-хоккею для ветеранов боевых действий и есть тенденция к росту этого направления, отметила президент АНО по развитию адаптивных видов спорта «Больше чем спорт» Наталья Шмонина.
11,1 млн
Востребована такая помощь и другими категориями граждан: людьми с инвалидностью, детьми с особенностями развития, пациентами после тяжелых заболеваний и операций, подчеркнул Хамитов. При ДЦП, после ампутаций и травм спинного мозга двигательная активность человека ограничивается, добавил терапевт медицинской компании «Сберздоровье» Алексей Абызов. Без правильно подобранных физических нагрузок пациент может столкнуться с осложнениями: атрофией мышц, потерей костной массы, нарушениями работы сердечно-сосудистой системы, ухудшением углеводного и жирового обмена.
Проблемы с восстановлением нередко возникают и у пациентов, перенесших инсульт, добавил профессор Финансового университета Александр Сафонов. Ежегодно в России регистрируется 400 000–450 000 таких случаев, говорится на сайте НМИЦ им. Алмазова Минздрава. Абызов подчеркнул, что подготовка и привлечение квалифицированных инструкторов и методистов по адаптивной физкультуре напрямую влияет на возможность таких пациентов проходить полноценную реабилитацию вне крупных городских центров.
Наиболее остро проблема с квалифицированными кадрами и инфраструктурой в сфере адаптивной физкультуры обстоит в Республике Коми, Забайкальском и Алтайском крае, рассказала Шмонина. Для повышения доступности помощи нуждающимся гражданам Сафонов предложил повышать зарплаты сотрудников восстановительных учреждений и домов-интернатов. Необходимой мерой эксперт назвал также введение льгот на приобретение жилья.
«Ведомости» направили запрос в Минспорт с просьбой оценить кадровый дефицит в сфере адаптивной физкультуры и спрогнозировать число получателей выплат, а также в профильные министерства Республики Коми, Забайкальского и Алтайского края.