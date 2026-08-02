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Главная / Финансы /

В пяти регионах России граждане тратят на ипотеку больше половины дохода

Это связано с уровнем зарплат, стоимостью жилья и наличием ипотечных госпрограмм
Наталья Заруцкая
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

В пяти регионах России ипотека требует больше половины средней зарплаты – такая ситуация в Калмыкии (83% от средней зарплаты по региону), Северной Осетии – Алании (61%), Дагестане (58%), Ивановской области (55%), Карачаево-Черкесии (51%), говорится в исследовании Т-Ж (медиа Т-банка), с которым ознакомились «Ведомости». При этом оптимальный рекомендуемый уровень кредитной нагрузки составляет 30%.

Аналитики сопоставили данные Банка России о среднем размере, сроке и ставке ипотечных кредитов с данными Росстата о средних зарплатах в регионах до вычета налогов за 2025 г. Методика имеет ограничения, делают оговорку авторы исследования: средний доход ипотечных заемщиков может отличаться от средней зарплаты по региону, не учитывается совокупный доход семьи, характеристики приобретаемого жилья и различия между льготными и рыночными ипотечными программами.

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