В пяти регионах России граждане тратят на ипотеку больше половины дохода

В пяти регионах России граждане тратят на ипотеку больше половины доходаЭто связано с уровнем зарплат, стоимостью жилья и наличием ипотечных госпрограмм
В пяти регионах России ипотека требует больше половины средней зарплаты – такая ситуация в Калмыкии (83% от средней зарплаты по региону), Северной Осетии – Алании (61%), Дагестане (58%), Ивановской области (55%), Карачаево-Черкесии (51%), говорится в исследовании Т-Ж (медиа Т-банка), с которым ознакомились «Ведомости». При этом оптимальный рекомендуемый уровень кредитной нагрузки составляет 30%.
Аналитики сопоставили данные Банка России о среднем размере, сроке и ставке ипотечных кредитов с данными Росстата о средних зарплатах в регионах до вычета налогов за 2025 г. Методика имеет ограничения, делают оговорку авторы исследования: средний доход ипотечных заемщиков может отличаться от средней зарплаты по региону, не учитывается совокупный доход семьи, характеристики приобретаемого жилья и различия между льготными и рыночными ипотечными программами.