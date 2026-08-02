В пяти регионах России граждане тратят на ипотеку больше половины дохода

Аналитики сопоставили данные Банка России о среднем размере, сроке и ставке ипотечных кредитов с данными Росстата о средних зарплатах в регионах до вычета налогов за 2025 г. Методика имеет ограничения, делают оговорку авторы исследования: средний доход ипотечных заемщиков может отличаться от средней зарплаты по региону, не учитывается совокупный доход семьи, характеристики приобретаемого жилья и различия между льготными и рыночными ипотечными программами.