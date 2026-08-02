За шесть месяцев 2026 года подростки совершили на 6% меньше преступлений

Детям таких кровных родителей потом очень тяжело начать жизнь в новой, приемной, семье, продолжила Яковлева. Она вспомнила о двух сестрах, которых изъяли у кровных родителей в шесть и восемь лет. В личном деле было указано, что дети жили в сарае, а кормила их вся деревня, при этом органы опеки бездействовали. Когда девочек отдали в приемную семью, они тяжело «прирастали» к ней в нормальных условиях, продолжила Яковлева. Например, при любых конфликтах девочки убегали в парк. Еще одна из подопечных фонда с похожей семейной историей до 15 лет пожила у трех пар приемных родителей, нигде не захотела остаться и встретила 18 лет в приюте.