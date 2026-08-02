За шесть месяцев 2026 года подростки совершили на 6% меньше преступлений

За шесть месяцев 2026 года подростки совершили на 6% меньше преступленийПри этом на 3% выросло число выявленных беспризорных и безнадзорных детей
В первом полугодии 2026 г. несовершеннолетние совершили 12 983 преступления, сообщил «Ведомостям» представитель МВД РФ. Это почти на 6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Тогда они совершили 13 765 преступлений.
Среди уголовно наказуемых преобладают имущественные преступления (т. е. против собственности: кража, грабеж, мошенничество. – «Ведомости»). Подростки совершили 8235 таких правонарушений, что на 4% больше прошлогоднего показателя за аналогичный период. Против жизни и здоровья они совершили 1110 преступлений, что на 1% больше, чем в первом полугодии 2025 г. Также в топе правонарушения в сфере незаконного оборота наркотиков, их совершили 991 раз. Это на 66% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом на 17% выросло число преступлений несовершеннолетних, которые они совершают с помощью информационно-телекоммуникационных технологий, до 2632, отметил представитель министерства.
Согласно статистике МВД РФ, на которую обратили внимание «Ведомости», в 2025 г. на 5,5% больше по сравнению с 2024 г. выросло число несовершеннолетних, совершивших уголовные правонарушения. В прошлом году их было 22 231, в 2024 г. – 21 069 человек. Кроме этого в 2025 г. сотрудники органов предварительного следствия (Следственный комитет, МВД и ФСБ РФ) выявили 150 подростков с административными правонарушениями, что в 2 раза больше показателя 2024 г., следует из данных МВД.
Уголовная ответственность в России наступает с 16 лет, но по некоторым тяжким и особо тяжким преступлениям (например, за убийство или изнасилование) – с 14 лет. Дети вовлекаются в преступную деятельность из-за отсутствия полезной занятости в свободное от учебы время, желания легкого заработка и негативного влияния третьих лиц, сообщил «Ведомостям» представитель МВД РФ. По словам члена Совета по правам человека при президенте РФ Евы Меркачевой, последние годы несовершеннолетние чаще вовлекаются в террористическую и экстремистскую деятельность. В прошлом году по подозрению в совершении диверсий на объектах транспорта в стране было задержано 300 человек, более половины из них – несовершеннолетние. Об этом сообщал начальник Главного управления на транспорте МВД России Олег Калинкин (цитата по ТАСС) в декабре 2025 г.
Помимо этого в 2025 г. сотрудники уголовного розыска выявили 2146 беспризорных и безнадзорных детей, следует из данных МВД РФ. Это на 3% больше, чем в 2024 г. Тогда они выявили 2087 таких детей.
Проблемы семьесберегающего подхода
Сейчас беспризорность совершенно не такая, как после революции, во время голода 1920-х и послевоенные годы, говорит Меркачева. По ее словам, для современной России характерна «скрытая» беспризорность. Речь идет о социальных сиротах – т. е. детях, у которых есть родители, но у тех алкогольная и другие зависимости и они не заботятся о ребенке. Такие дети, продолжает Меркачева, ночуют у знакомых, живут в заброшенных домах и нередко таким образом втягиваются в преступные сообщества.
У ребенка из такой семьи, как правило, отсутствуют документы (например, свидетельство о рождении, полис ОМС) и нужные прививки, у них проблемы со здоровьем и они не обучены элементарным гигиеническим правилам, говорит директор онлайн-центра поддержки приемных семей фонда «Найди семью» Светлана Яковлева. При этом они умеют добывать себе еду и психоактивные вещества – часто воровством, добавила она.
Детям таких кровных родителей потом очень тяжело начать жизнь в новой, приемной, семье, продолжила Яковлева. Она вспомнила о двух сестрах, которых изъяли у кровных родителей в шесть и восемь лет. В личном деле было указано, что дети жили в сарае, а кормила их вся деревня, при этом органы опеки бездействовали. Когда девочек отдали в приемную семью, они тяжело «прирастали» к ней в нормальных условиях, продолжила Яковлева. Например, при любых конфликтах девочки убегали в парк. Еще одна из подопечных фонда с похожей семейной историей до 15 лет пожила у трех пар приемных родителей, нигде не захотела остаться и встретила 18 лет в приюте.
На этом фоне депутаты разработали законопроект, устанавливающий строгую очередность назначения опекунов для детей-сирот, в которой приоритет отдается их кровным родственникам. Эту инициативу внесли в Госдуму в декабре 2025 г., но необходимый отзыв правительства на нее так и не поступил, писали 18 марта «Ведомости» со ссылкой на три источника в нижней палате. По их словам, против инициативы выступает государственно-правовое управление президента.