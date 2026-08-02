Какие тревоги обнаружились у россиян во II квартале 2026 года

Многие, по данным КРОС, беспокоятся и из-за прилетов дронов. «Регулярными стали и сообщения о планировавшихся и совершенных диверсиях в самых разных регионах», – констатируют аналитики. Топ-5 тревожностей в суммарном рейтинге КРОС завершают темы о попытках изоляции Крыма и атаках на полуостров, а также сигналы о том, что Европа может готовиться к войне с Россией.