Какие тревоги обнаружились у россиян во II квартале 2026 года

Какие тревоги обнаружились у россиян во II квартале 2026 годаОстрота восприятия топливной темы постепенно снижается, уровень беспокойства – нет
Во II квартале 2026 г. россиян больше всего тревожила ситуация с топливом. Это следует из «Национального индекса тревожностей» (учитывает медийное и общественное обсуждение в социальных сетях и в СМИ), подготовленного Компанией развития общественных связей (КРОС).
Летом в ряде регионов стали вводиться ограничения на продажу бензина в связи с атаками украинских беспилотников на инфраструктуру. Об ажиотажном спросе на топливо и борьбе с ним сообщали чиновники разного уровня. До улучшения ситуации пользователи соцсетей отмечали рост цен на бензин, его отсутствие на отдельных АЗС и очереди, говорят в КРОС на основе своей аналитики.
Заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин 29 июля заявил в интервью ИС «Вести», что ситуация с топливом находится под «полным контролем». Некоторые регионы стали снимать ранее введенные ограничения на продажу бензина.
«Жизнь россиян стала настолько зависима от цифровых сервисов, что тема цифровых ограничений <...> в два раза опережает все остальные по приживаемости и активности обсуждений в той же цифровой среде», – отмечает вице-президент по стратегии и развитию КРОС Кирилл Лубнин. Граждан волнует в том числе невозможность пользоваться интернет-сервисами при работающих средствах обхода блокировок.
Опасения, связанные с ограничениями связи, традиционно попадают в этот рейтинг КРОС. Президент 23 апреля говорил, что приоритет безопасности не должен мешать работе ключевых сервисов при ограничениях работы мобильного интернета.
Многие, по данным КРОС, беспокоятся и из-за прилетов дронов. «Регулярными стали и сообщения о планировавшихся и совершенных диверсиях в самых разных регионах», – констатируют аналитики. Топ-5 тревожностей в суммарном рейтинге КРОС завершают темы о попытках изоляции Крыма и атаках на полуостров, а также сигналы о том, что Европа может готовиться к войне с Россией.
Указанная в исследовании КРОС проблематика соответствует событийному фону последних месяцев, говорит социолог Денис Волков. Но к концу июля стало заметно, что настроения немного улучшились, шок прошел, уточняет он. В целом главной тревожащей темой на протяжении долгого времени остается состояние экономики, полагает эксперт.
По данным фонда «Общественное мнение» (ФОМ) за 24–29 июля, среди наиболее интересующих россиян вопросов – новости, касающиеся спецоперации. За этим блоком тем следили 43% опрошенных (всего в исследовании приняло участие 1500 респондентов из 51 региона).
Из них 18% уделяли наибольшее внимание новостям об обстрелах российских территорий, 16% – в целом спецоперации и 10% – атакам на склады Wildberries. Дефицит бензина и его подорожание интересовали 8% опрошенных. Остальные темы вызвали интерес менее 1% россиян.
Уровень тревоги с предыдущего замера 19 июля подрос на 4 п. п. с 53% до 57%. Показатель спокойствия снизился, соответственно, на 3 п. п. – с 40% до 37%. Для сравнения: в феврале – марте тревожное настроение преобладало у 39–43% опрошенных ФОМом.