Страны ОПЕК+ договорились увеличить квоты по добыче на сентябрь

В рамках новых договоренностей Саудовская Аравия и Россия смогут увеличить добычу в следующем месяце на 62 000 барр. в сутки до 10,5 млн барр. в сутки и 9,95 млн барр. в сутки соответственно, следует из сообщения организации. Ирак может увеличить суточный выпуск нефти на 26 000 барр. в сутки до 4,43 млн барр. в сутки, Кувейт – на 16 000 барр. в сутки до 2,68 млн барр. в сутки, Казахстан – на 10 000 барр. в сутки до 1,63 млн барр. в сутки, Алжир – на 6000 барр. в сутки до 1,007 млн барр. в сутки, Оман – на 5000 барр. в сутки, до 841 000 барр. в сутки.