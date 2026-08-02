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Главная / Бизнес /

Страны ОПЕК+ договорились увеличить квоты по добыче на сентябрь

Начинается следующий этап постепенной отмены добровольных ограничений
Денис Ильюшенков
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Семь стран ОПЕК+, ранее объявивших о дополнительных добровольных ограничениях добычи нефти, договорились увеличить квоты по добыче в сентябре на 188 000 барр. в сутки. Об этом говорится в сообщении организации. Речь идет о Саудовской Аравии, России, Ираке, Кувейте, Казахстане, Алжире и Омане. Увеличение добычи станет очередным этапом поэтапной отмены добровольных сокращений, объявленных в апреле 2023 г., отмечается в сообщении ОПЕК+.

В рамках новых договоренностей Саудовская Аравия и Россия смогут увеличить добычу в следующем месяце на 62 000 барр. в сутки до 10,5 млн барр. в сутки и 9,95 млн барр. в сутки соответственно, следует из сообщения организации. Ирак может увеличить суточный выпуск нефти на 26 000 барр. в сутки до 4,43 млн барр. в сутки, Кувейт – на 16 000 барр. в сутки до 2,68 млн барр. в сутки, Казахстан – на 10 000 барр. в сутки до 1,63 млн барр. в сутки, Алжир – на 6000 барр. в сутки до 1,007 млн барр. в сутки, Оман – на 5000 барр. в сутки, до 841 000 барр. в сутки.

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