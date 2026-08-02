«Т плюс» предложила ТЭЦ поделиться электроэнергией с ЦОДами

«Т плюс» предложила ТЭЦ поделиться электроэнергией с ЦОДамиНужно решать проблему дефицита мощности в Центральной России
Крупнейшая российская частная компания в сфере электроэнергетики и теплоснабжения «Т плюс» предложила Минэнерго задействовать резервную мощность тепловых электростанций (ТЭЦ) для электропитания центров обработки данных (ЦОД). Об этом руководитель департамента отраслевого регулирования и развития рынков компании «Т плюс» Максим Жданов рассказал в конце июля на круглом столе в Госдуме, посвященном снятию барьеров для инвестирования в дата-центры. Компания предлагает размещать ЦОДы на площадках станций и напрямую запитывать мощностью.
Главным барьером для операторов ЦОДов является возможность быстро получить электрическую мощность. По данным Минэнерго, существующая мощность российских ЦОДов составляет 4,5 ГВт, из них 77% приходится на закрытые корпоративные площадки. «Спрос на дата-центры тяготеет к Москве, потому что здесь сосредоточены основные корпоративные заказчики. Но энергосистема в Москве не резиновая, тем более есть ограничения оставлять резерв мощности на уровне 15%», – заметил Жданов.