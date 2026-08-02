«Т плюс» предложила ТЭЦ поделиться электроэнергией с ЦОДами

Главным барьером для операторов ЦОДов является возможность быстро получить электрическую мощность. По данным Минэнерго, существующая мощность российских ЦОДов составляет 4,5 ГВт, из них 77% приходится на закрытые корпоративные площадки. «Спрос на дата-центры тяготеет к Москве, потому что здесь сосредоточены основные корпоративные заказчики. Но энергосистема в Москве не резиновая, тем более есть ограничения оставлять резерв мощности на уровне 15%», – заметил Жданов.