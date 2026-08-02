«Норникель» удвоил чистую прибыль в первом полугодии

Чистая прибыль горно-металлургической компании «Норильский никель» в первом полугодии составила $2 млрд против $842 млн годом ранее, следует из отчета производителя по МСФО. Выручка «Норникеля» в отчетном периоде выросла на 28% до $8,3 млрд, операционная прибыль – почти вдвое до $3,07 млрд, показатель EBITDA – в 1,5 раза до $3,9 млрд, рентабельность по EBITDA составила 47% – на 6 п. п. больше, чем годом ранее.