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Главная / Бизнес /

«Норникель» удвоил чистую прибыль в первом полугодии

Компания смогла заработать на росте мировых цен на производимые металлы
Денис Ильюшенков
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Чистая прибыль горно-металлургической компании «Норильский никель» в первом полугодии составила $2 млрд против $842 млн годом ранее, следует из отчета производителя по МСФО. Выручка «Норникеля» в отчетном периоде выросла на 28% до $8,3 млрд, операционная прибыль – почти вдвое до $3,07 млрд, показатель EBITDA – в 1,5 раза до $3,9 млрд, рентабельность по EBITDA составила 47% – на 6 п. п. больше, чем годом ранее.

Свободный денежный поток (СДП) компании снизился на 20% до $1,15 млрд, чистый долг – на 1% до сравнению с началом года до $9,06 млрд, соотношение чистый долг / EBITDA составило 1,3 против 1,6 на конец прошлого года. Капзатраты выросли на 26% почти до $1,4 млрд.

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