Объем сделок с офисами в Москве сократился в 1,5 раза

Объем сделок с офисами в Москве сократился в 1,5 разаАктивность на рынке коммерческой недвижимости падает на фоне дорогих кредитов
Общий объем поглощения офисных помещений в бизнес-центрах Москвы со стороны конечных пользователей по итогам первого полугодия составил 395 700 кв. м. Об этом говорится в исследовании консалтинговой компании Remain. Там уточняется, что сделки включали в себя как продажу и аренду площадей, так и продление текущих договоров и расширение уже существующих офисов. В отчете также сказано, что данный показатель является минимальным для данного периода за последние четыре года. К примеру, в январе – июне прошлого года спрос был в 1,5 раза выше, утверждает генеральный директор Remain Дмитрий Клапша. При этом, по его словам, объем транзакций по приобретению помещений для собственного размещения за год сократился в 1,9 раза до 134 700 кв. м.
Похожие выводы делают и другие консультанты. За шесть месяцев 2026 г. в Москве были закрыты сделки на 607 000 кв. м, говорит руководитель департамента исследований и аналитики Commonwealth Partnership (CMWP) Полина Афанасьева. По ее словам, это на 23% меньше, чем было год назад. Партнер Bright Rich | Corfac International Сигуш Бабоян оценивает снижение показателя в 15% год к году – до 490 900 кв. м. По данным Nikoliers, он просел на 16% до 720 000 кв. м.