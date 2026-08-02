Объем сделок с офисами в Москве сократился в 1,5 раза

Общий объем поглощения офисных помещений в бизнес-центрах Москвы со стороны конечных пользователей по итогам первого полугодия составил 395 700 кв. м. Об этом говорится в исследовании консалтинговой компании Remain. Там уточняется, что сделки включали в себя как продажу и аренду площадей, так и продление текущих договоров и расширение уже существующих офисов. В отчете также сказано, что данный показатель является минимальным для данного периода за последние четыре года. К примеру, в январе – июне прошлого года спрос был в 1,5 раза выше, утверждает генеральный директор Remain Дмитрий Клапша. При этом, по его словам, объем транзакций по приобретению помещений для собственного размещения за год сократился в 1,9 раза до 134 700 кв. м.