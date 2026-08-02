Суд снял арест с квартиры основателя Tiger Trade Виктора Мангазеева

Смирнов просил наложить арест на квартиру Мангазеева и запретить регистрационные действия с ней. В подтверждение рассмотрения спора было представлено письмо LCIA о принятии иска, а также постановление третейского суда, признавшего свою компетенцию рассматривать требования к Мангазееву. Смирнов также утверждал, что после предъявления требований ответчик начал выводить активы через подконтрольные швейцарские компании и ликвидировал ряд российских юрлиц. Замоскворецкий суд решил, что без обеспечительных мер исполнение будущего решения LCIA может быть затруднено, и удовлетворил заявление программиста.