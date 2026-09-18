На что парламентские партии тратили средства на финише думской кампании

На что парламентские партии тратили средства на финише думской кампанииВ последние дни нужно вкладываться в наблюдение и усилить присутствие в медиа, говорят эксперты
Чаще всего парламентские партии тратили средства избирательных фондов в последние дни кампании 2026 г. на изготовление и распространение печатных и иных агитационных материалов и агитацию на телевидении и радио, следует из отчетов, размещенных на сайте Центральной избирательной комиссии России (ЦИК).
Самые большие расходы с 1 по 9 сентября понесла «Единая Россия» (ЕР) – 287,3 млн руб. (всего в фонд партии власти поступило 700 млн руб.). В сентябре единороссы тратились на агитацию на ТВ и радио, изготовление и распространение печатных и иных агитматериалов.
На 2-м месте по объему израсходованных за тот же период средств – «Новые люди»: 129,5 млн руб. (общий объем избирательного фонда – 241 млн руб.). В сентябре партия занималась агитацией на ТВ и радио и организацией публичных предвыборных мероприятий. 8 сентября партийцы на волейбольной арене «Динамо» в Москве презентовали программу «12 шагов к стране, в которой хочется жить», писали «Ведомости».
Справороссы потратили с 1 по 9 сентября на агитацию 33,95 млн из 102 млн руб. Траты включали в себя агитацию через редакции периодических изданий, на ТВ и радио, изготовление и распространение печатных и иных агитационных материалов.
Расходы ЛДПР в начале сентября составили 23,3 млн руб. (общий размер избирательного фонда – 355,8 млн руб.). Помимо распространения печатных агитматериалов и агитации на ТВ и радио либерал-демократы вложили средства в проведение публичных предвыборных мероприятий, агитацию через редакции периодических печатных изданий и оплату других работ и услуг.
КПРФ в сентябре средства избирательного фонда, объем которого составляет 123 млн руб., не тратила, следует из отчетности на сайте ЦИК. Первый зампред ЦК компартии Юрий Афонин сказал «Ведомостям», что ключевые федеральные агитматериалы (буклеты, газета, баннеры, рекламная продукция и т. д.) были выпущены и оплачены заранее.
«Вы смотрите только федеральный счет, а регионы выпускали [агитматериалы], и была прямая финансовая поддержка, плюс средства, направленные на обеспечение питания и транспортные расходы для наблюдателей, а мы огромную команду выставляем. Все это идет через региональные счета и кандидатов-одномандатников», – уточнил Афонин.
В последние дни кампании партиям нужно делать упор на сомневающихся и колеблющихся, а также быть готовыми отстаивать при необходимости свой результат на избирательных участках, говорит политолог Константин Калачев. «Стоит усилить свое присутствие в медиа, а также вложиться в наблюдение. Для ЕР главное – соблюсти принцип тотальности кампании», – сказал эксперт «Ведомостям».
Основные драйверы рейтинга в последние дни кампании – СМИ и политическая реклама, говорит президент ФоРГО Константин Костин: «Это то, на что имеет смысл потратить ресурсы». «Понятно, что также оплата агитаторов, оплата мобилизационной сети. Еще наружная реклама. Другое дело, что она обычно проектируется заранее, и непосредственно перед выборами просто оплачиваются переклейки», – сказал эксперт «Ведомостям».
На финише необходимы мобилизация сторонников и наблюдателей – больше, по мнению главы «Минченко консалтинга» Евгения Минченко, «ничего не надо делать».