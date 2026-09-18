На что парламентские партии тратили средства на финише думской кампании

В последние дни кампании партиям нужно делать упор на сомневающихся и колеблющихся, а также быть готовыми отстаивать при необходимости свой результат на избирательных участках, говорит политолог Константин Калачев. «Стоит усилить свое присутствие в медиа, а также вложиться в наблюдение. Для ЕР главное – соблюсти принцип тотальности кампании», – сказал эксперт «Ведомостям».