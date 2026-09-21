Как голосовал русский Белград на выборах в российский парламент

Как голосовал русский Белград на выборах в российский парламентПосол России в Сербии назвал это «ответственным выбором»
Россияне, оказавшиеся 20 сентября в Сербии, шли голосовать за депутатов Госдумы в школу при российском посольстве. На подъезде к ней дежурили сербские силовики, а на входе были установлены металлоискатели. Всех входящих просили «просветить» сумки и выкинуть любые бутылки с жидкостями.
В спортзале школы был оборудован довольно большой участок для голосования. За партами – около 30 человек, регистрирующих избирателей, и шесть кабинок для голосования. Зал то пустел, то вновь наполнялся людьми – они примерно равномерным потоком шли в течение нескольких часов.
К середине дня перед школой скопилась очередь из желающих проголосовать. На улице тем временем включили песни «советской ностальгии», которые большая часть пришедших могла уже и не узнать. Пожалуй, за исключением «Издалека долго течет река Волга»: какое-то время она играла на репите. Впрочем, очередь эта довольно быстро схлынула.
Обстановка спокойная, регистрирующие доброжелательны, избиратели приветливы. «Сижу тут с 8 утра, люди говорят – как же приятно на таких выборах голосовать. Все улыбаются тут тебе», – говорит наблюдатель.
Правда, отвечать на вопрос о том, что привело людей на избирательный участок и почему для них оказалось важно проголосовать за кандидатов в российский парламент, большинство не торопились. «Нам не все равно, кто будет там. Мы пришли в том числе поддержать тех, кто в России. Хотелось бы, чтобы новый состав [Госдумы] максимально отражал их и наши интересы», – сказала одна из проголосовавших.
Зато к анонимным экзитполам на выходе из участка для голосования можно было увидеть очередь их желающих анонимно рассказать о своем выборе.
Председатель избирательной комиссии в Белграде, посол России в Сербии родственник Владимира Жириновского Александр Боцан-Харченко назвал голосование достаточно «интенсивным» в сравнении даже с «предыдущими выборами, которые проводились в посольстве». К 13.30 явка составила более 2000 человек.
«Каждый делает выбор сам, я исхожу из того, что это ответственный выбор», – ответил посол на вопрос корреспондента «Ведомостей» о том, чем могут руководствоваться россияне, голосуя за рубежом.
Члены комиссии шутили, что «заключили пари» на явку – будет она выше/ниже или такая же, как на выборах президента РФ два года назад. Явка на выборах президента РФ в 2024 г. «была очень высокой, для российских выборов на территории Сербии – рекордной: свыше 4700 человек», – цитировало «РИА Новости» посольство РФ. Также сообщалось, что тогда даже не успели проголосовать все желающие, похоже, что в этот раз посольство учло опыт и увеличило число членов комиссии, регистрирующих избирателей.
«В Сербии живет довольно большая диаспора русская сейчас. И по разным оценкам, она насчитывает больше 100 000 человек. И это люди, которым важно иметь возможность высказать свой голос», – отмечает политолог, балканист Олег Бондаренко. По его словам, максимум голосов кандидат в президенты РФ от «Новых людей» Владислав Даванков получил именно на избирательном участке в Белграде, 62% голосов. «Я думаю, что нечто подобное мы увидим и сейчас», – считает политолог.
Внимания к российским выборам в сербских СМИ немного: либеральные издания цитировали Bloomberg и западные агентства, на пресс-подходе с послом, отвечающим за выборы в Сербии, присутствовали лишь российские СМИ.