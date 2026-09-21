Как голосовал русский Белград на выборах в российский парламент

Правда, отвечать на вопрос о том, что привело людей на избирательный участок и почему для них оказалось важно проголосовать за кандидатов в российский парламент, большинство не торопились. «Нам не все равно, кто будет там. Мы пришли в том числе поддержать тех, кто в России. Хотелось бы, чтобы новый состав [Госдумы] максимально отражал их и наши интересы», – сказала одна из проголосовавших.