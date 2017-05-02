«Мы на пути к миллиарду пользователей»

Марна Левайн 2,5 года назад удивила коллег, когда, став главным операционным директором Instagram, попросила на совещании показать ей годовой бюджет компании. В комнате воцарилась тишина, рассказывает The Wall Street Journal (WSJ). Потом один из топ-менеджеров уточнил: «А что ты имеешь в виду под словом «бюджет»?»

Сооснователь и гендиректор стартапа Кевин Систром называет Левайн «гуру эффективности». По его словам, Instagram избежал множества проблем быстрого роста – и это заслуга Левайн. WSJ сравнивает Левайн с Шерил Сэндберг, занимающей аналогичную должность в Facebook. Часто компаниям Кремниевой долины нужны профессионалы, чтобы пережить подростковый период, пишет WSJ. Для Facebook это Сэндберг. Конкурент Instagram Snapchat нанял в конце 2014 г. Имрана Кхана, бывшего руководителя интернет-банкинга Credit Suisse Group. Тот помог создать рекламный бизнес и подготовиться к IPO, состоявшемуся в марте того года. Uber прямо сейчас ищет заместителя гендиректора. Его задача – помочь Тревису Каланику восстановить имидж каршеринговой компании, пострадавший из-за обвинений в сексизме и случаях сексуального домогательства и ухода нескольких топ-менеджеров.

Но в истории Левайн мало что предвещало, что она прославится как сотрудник высокотехнологичной компании. Скорее нужно было ожидать появления нового политика.

Мусорная королева

Левайн родилась 46 лет назад в Огайо в семье пластического хирурга. Ее мама была общественным деятелем, состояла в совете директоров подразделения Американского Красного Креста и Федерации еврейских общин Кливленда.

В колледже Laurel School (Огайо) Левайн писала учебную работу о бизнесе по переработке отходов. Одноклассники ее прозвали «мусорной королевой», пишет Bloomberg. Но сама Левайн на страницах WSJ предпочла назвать себя «политической наркоманкой». Газете The Washington Post она объяснила: «Когда в 1988 г. я приехала в [Университет Майами в Огайо], большинство сверстников думало над тем, как украсить свои комнаты, кто будет жить на их этаже и на какие курсы записаться. Моей же самой большой заботой было сообразить, как добыть открепительный, чтобы проголосовать в Огайо за Майкла Дукакиса. В моей комнате на стене висел единственный постер – с Дукакисом».

В университете Левайн специализировалась на политологии, а также обучалась как спичрайтер. «В 1992 г., готовясь к выпускным экзаменам, я стала ходить на мероприятия компаний, желающих нанять студентов, – продолжала она. – Но я не могла избавиться от какого-то гнетущего ощущения и не понимала почему. Считала это нормальной тревожностью во время интервью. И как-то в середине второго этапа отбора в одну из компаний меня озарило, что я не обращаю внимания на собственные увлечения и убеждения. Между тем у меня в голове стучала мысль, что на самом деле я хочу работать в президентской избирательной кампании – 92». Она извинилась перед интервьюером, что зря потратила его время, – и пошла в волонтеры.