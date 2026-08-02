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Главная / Глобальные идеи / Интервью /

Янг Мао: «Космические отели – это реальность ближайшего будущего»

Ни одна страна мира не может создать большую космическую программу, уверен популяризатор науки
Юния Алеева
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Янг Мао – доктор философии и популяризатор науки: инжиниринга, космических технологий и искусственного интеллекта (ИИ). За его плечами работа в Национальном институте исследований в области информатики и автоматики и Национальном центре научных исследований во Франции. А сегодня он соучредитель ITCCC Innovative Education и входит в руководство двух международных олимпиад – в области ИИ (IOAI) в Китае и международной инженерно-космической олимпиады Global Future Space Scholars Meet. В интервью «Ведомостям» в кулуарах фестиваля «Т-двор» Янг говорил и о перспективах исследования космоса ближайших лет, и о далеких планах по колонизации планет, и о межгалактических путешествиях. Но в любых сценариях и планах он акцентировал внимание на кооперации – ключевом факторе успеха за пределами Земли. Ни одна страна мира в одиночку не сможет создать большую космическую программу, уверен он.

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