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Парад отчетов

Чем запомнился последний месяц уходящего созыва Госдумы
Павел Склянчук , руководитель Центра мониторинга правоприменения законодательства

Съезды парламентских партий определили перспективы действующих депутатов Госдумы восьмого созыва. Кому-то уготовано с высокой вероятностью избираться еще на пять лет, кому-то точно уже надо искать новую работу. С такими разными настроениями предстояло отработать в июле четыре заключительных пленарных заседания.

Конец сессии традиционно стал периодом аврального законотворчества: депутаты приняли 80 законов и отклонили семь инициатив. Несмотря на плотную повестку, депутаты голосовали за законы практически без обсуждений, а большую часть рабочего времени посвятили самим себе – два дня парламентарии заслушивали отчеты 30 председателей комитетов. А третий, заключительный день ознаменовался выступлениями председателей фракций и, наконец, председателя всей Думы.

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