Парад отчетов

Конец сессии традиционно стал периодом аврального законотворчества: депутаты приняли 80 законов и отклонили семь инициатив. Несмотря на плотную повестку, депутаты голосовали за законы практически без обсуждений, а большую часть рабочего времени посвятили самим себе – два дня парламентарии заслушивали отчеты 30 председателей комитетов. А третий, заключительный день ознаменовался выступлениями председателей фракций и, наконец, председателя всей Думы.